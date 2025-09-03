Pritzker asegura que Trump prepara la Guardia Nacional para intervenir en Chicago

Publicado por Sabrina Martin 2 de septiembre, 2025

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, advirtió este martes que la Administración del presidente Donald Trump estaría lista para movilizar a la Guardia Nacional de Texas hacia Chicago, en medio de las crecientes tensiones sobre cómo enfrentar la violencia en la ciudad.

Durante una conferencia de prensa, Pritzker aseguró que su oficina tiene razones para creer que ya comenzaron los preparativos para ese despliegue, después de que Trump advirtiera que podría federalizar el control de la seguridad en la llamada Ciudad de los Vientos.

Trump defiende la medida como una obligación presidencial

En días recientes, Trump había insistido a Pritzker sobre la necesidad de tomar medidas más firmes contra la inseguridad en Chicago. El martes volvió a subrayar que intervendrá en cualquier momento: “Bueno, vamos a entrar. No dije cuándo. Vamos a entrar. Mira, tengo una obligación. Esto no es un asunto político. Tengo una obligación”, expresó desde la Casa Blanca.

La discusión ocurre mientras la Administración señala el despliegue en Washington, como un ejemplo de éxito. La Casa Blanca destacó que la ofensiva federal contra el crimen en la capital comenzó el mes pasado con el apoyo de la Guardia Nacional y que incluso recibió comentarios favorables de la alcaldesa demócrata Muriel Bowser.

Trump amplía sus advertencias Además de Chicago, el presidente también apuntó contra Baltimore. A través de un mensaje en Truth Social, Trump amenazó con enviar tropas a la ciudad para “limpiar rápidamente el crimen”, replicando la estrategia aplicada recientemente en la capital del país.

“Pero si Wes Moore necesita ayuda, como Gavin Newscum en Los Ángeles, enviaré a las ‘tropas’, lo cual se está haciendo en la vecina DC, y limpiaré rápidamente el crimen”, escribió el mandatario, aprovechando la publicación para burlarse del gobernador de California, Gavin Newsom, y desafiar al gobernador demócrata de Maryland.



Rechazo desde Illinois

Pritzker dejó clara su oposición a que fuerzas federales se instalen en Chicago, advirtiendo que la estrategia del presidente podría escalar la tensión en las calles. “Quiero ser muy claro en este punto... el plan de Trump es usar cualquier excusa para desplegar personal militar armado en Chicago”, dijo.

El gobernador llamó a los residentes a no reaccionar con violencia ni caer en provocaciones si finalmente se concreta el envío de tropas.