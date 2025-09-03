Una corte de apelaciones ordena reincorporar a la comisionada de la FTC destituida por Trump

La sede de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos AFP / Roberto Schmidt

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 2 de septiembre, 2025

Un tribunal federal de apelaciones en Washington D.C. dictaminó este martes, en un fallo dividido 2-1, que Rebecca Kelly Slaughter, comisionada de la Comisión Federal de Comercio (FTC) designada por el expresidente demócrata Joe Biden, debía ser reincorporada a su cargo tras haber sido destituida por el presidente Donald Trump en marzo pasado.

El fallo, amparado por dos juezas designadas por el expresidente Barack Obama, restablece la decisión de un tribunal inferior que consideró ilegal el despido de Slaughter, explicando que la legislación federal solo permite la remoción de comisionados de la FTC en casos de “ineficiencia, negligencia en el deber o mala conducta en el cargo”.

Las juezas Patricia Millett y Cornelia Pillard, designadas por Obama, se pusieron del lado que reincorpora a Slaughter. Mientras tanto, la jueza Neomi Rao, designada por Trump, se posicionó en contra.

Las juezas Millett y Pillard argumentaron que en el precedente de la Corte Suprema de 1935, conocido como Humphrey’s Executor, se establecieron límites al poder presidencial sobre la FTC.

“Sobre las décadas posteriores —y plenamente consciente del considerable poder ejecutivo ejercido por la Comisión— la Corte Suprema ha reiterado y expresamente mantenido vigente Humphrey’s Executor, impidiendo así que los presidentes remuevan a los comisionados a voluntad”, escribieron. “Conceder una suspensión sería desafiar las decisiones de la Corte Suprema que nos vinculan. Eso no lo haremos”.

En cambio, la jueza Rao disintió y argumentó que los tribunales no deberían interferir en la autoridad presidencial mientras se desarrolla un litigio de estas características.

En su conclusión, Rao dijo que el tribunal debería “seguir la conclusión de la Corte Suprema de que una orden judicial que reincorpora a un funcionario destituido por el presidente daña al gobierno al entrometerse en el poder y la responsabilidad del presidente sobre el Poder Ejecutivo”.

A pesar del que el caso de Slaughter, por ahora, representa un revés judicial para la Administración Trump, muchos juristas argumentan que es muy probable que la Corte Suprema revoque el precedente Humphrey’s Executor. De hecho, esta situación no es aislada, pues el presidente ha intentado desplazar a varios líderes de agencias federales nombrados por Biden, incluidos miembros de la Reserva Federal, y el alto tribunal ha respaldado su autoridad para remover a diversos funcionarios de otras agencias consideradas independientes.

Lo concreto es que el tribunal de apelaciones dio la razón a la jueza de distrito Loren AliKhan, también designada por Biden, quien ya había fallado en julio que el despido de Slaughter era ilegal. Ahora, con el actual fallo, la comisionada podrá volver a su puesto mientras espera que la Casa Blanca apele nuevamente, hasta que el caso termine en la Corte Suprema.