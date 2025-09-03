El gobernador demócrata de Minnesota propuso una sesión especial para debatir leyes más estrictas sobre armas

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de septiembre, 2025

El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, comentó este martes que planea convocar una sesión especial de la Legislatura de su estado para considerar más restricciones a las armas y leyes de armas más estrictas. Walz emitió sus comentarios en el marco del reciente tiroteo acontecido en la ciudad de Minneapolis, cuando un joven transgénero llamado Robin Westman ejecutó su ataque dentro de una escuela católica, dejando un saldo de dos niños muertos y casi dos docenas de personas heridas.

Durante una rueda de prensa, Walz les comentó a los periodistas que el paquete que tenía pensado proponer era “muy integral” y que podría incluir una prohibición total de armas de asalto. De igual forma, el gobernador añadió que llamaría a los legisladores estatales para trabajar en un plan en los próximos días, señalando que necesitaría recibir el apoyo de varios legisladores republicanos, considerando lo dividida que actualmente se encuentra la Legislatura del estado. “Para ser muy franco, en una Legislatura tan equilibrada, voy a necesitar que algunos republicanos rompan con la ortodoxia y digan que tenemos que hacer algo con respecto a las armas”, comentó el gobernador de Minnesota.

Walz añadió en su rueda de prensa otras posibilidades que podrían incluirse en su propuesta, tales como nuevos requisitos sobre almacenamiento seguro, financiación para la salud mental y seguros de responsabilidad. “Si Minnesota deja pasar este momento, y determinamos que está bien que los pequeños no estén seguros en un entorno escolar o en un entorno religioso, entonces será una vergüenza para nosotros”, comentó el gobernador demócrata, quien aseguró que sus propuestas no representarían una violación de la Segunda Enmienda de la Constitución.