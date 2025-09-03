Juicio antimonopolio contra Google: el juez falló en contra de dividir la empresa, pero impuso nuevos límites

Publicado por Joaquín Núñez 2 de septiembre, 2025

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia falló en el histórico juicio antimonopolio contra Google. Esta es la segunda fase del caso, que ya encontró a la empresa culpable de haber violado las leyes antimonopolio en agosto del 2024. En la etapa de remedios, el juez Amit Mehta ordenó a Google compartir sus resultados de búsqueda y algunos datos a empresas rivales, aunque no se verá obligada a dividirse.

La demanda en contra del gigante tecnológico fue presentada por el Departamento de Justicia en 2020, a la cual se unieron varios estados como Florida, Arkansas y Georgia, entre otros. El argumento era que Google estaba monopolizando las búsquedas en internet, mediante contratos exclusivos, una supuesta violación de la Sección 2 del Sherman Act y su control sobre la publicidad.

Como respuesta, Google negó cualquier conducta ilegal, argumentando que llegó a su posición dominante gracias a la calidad de sus productos. A su vez, argumentó que verse forzada a vender partes de su negocio perjudicaría al consumidor y dañaría los incentivos a la innovación.

En agosto del 2024, el juez Mehta dictaminó que Google efectivamente violó las leyes antimonopolio, por lo que se entró en la etapa de remedios, en la que el juez y los demandantes evalúan qué medidas deben tomarse para corregir la conducta ilegal y restaurar la competencia.

En concreto, Google no tendrá que desprenderse de Chrome o Android, pero se le prohíbe firmar contratos exclusivos que bloqueen a competidores y deberá compartir ciertos datos clave de sus búsquedas, para que el resto pueda mejorar sus servicios.

“A diferencia del caso típico, donde la función del tribunal es resolver una disputa basándose en hechos históricos, aquí se le pide al tribunal que mire en una bola de cristal y prevea el futuro. No es precisamente el punto fuerte de un juez”, escribió Mehta.

"A pesar de esta facultad, los tribunales deben abordar la tarea de elaborar soluciones con una buena dosis de humildad. Este tribunal así lo ha hecho", añadió.

Sobre la intención del DOJ de que Google tuviera que dividirse, el magistrado encontró la opción como "increíblemente complicada y altamente riesgosa".

Los inversores parecieron interpretar el fallo como un triunfo para Google, ya que el precio de las acciones de su empresa matriz, Alphabet Inc., subió un 3%. Es la primera demanda antimonopolio del Gobierno contra un gigante tecnológico moderno que llega hasta la etapa de remedios