"Quien controle los cielos controlará el futuro de la guerra": la Administración Trump oficializa el traslado de la sede del Comando Espacial a Alabama

El presidente Donald Trump anuncia la relocalización de la sede del Comando EspacialAP / Cordon Press

Publicado por Agustina Blanco 2 de septiembre, 2025

En un discurso desde el Despacho Oval, el presidente Donald Trump formalizó hoy el traslado de la sede del Comando Espacial de Estados Unidos (USSPACECOM) desde Colorado Springs, Colorado, hasta Huntsville, Alabama.

Acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el vicepresidente JD Vance y miembros de la delegación congresional de Alabama, Trump describió la ciudad como una "hermosa ubicación" y la rebautizó como la "Ciudad de los Cohetes", enfatizando su legado en el programa espacial estadounidense.

"Se han estado preparando durante siete años", declaró Trump, añadiendo que el cambio generará hasta 30.000 puestos de trabajo en la zona y miles de millones de dólares en inversión económica.

El anuncio revierte la decisión tomada por la Administración Biden en 2023, que optó por mantener el comando en Colorado para evitar disrupciones en la preparación militar.

El objetivo principal del comando es defender los intereses estadounidenses en el espacio, especialmente las constelaciones de satélites, que apoyan la navegación, comunicaciones y vigilancia de las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas del país. Trump vinculó esta reubicación al futuro "Golden Dome", un proyecto de defensa antimisiles que, según él, involucrará a aliados como Canadá y posicionará a EEUU como líder en la protección contra amenazas espaciales.

Por su parte, el secretario Hegseth elogió la medida, afirmando que garantizará que Estados Unidos se mantenga "a pasos adelante" en la carrera espacial. "Quien controle los cielos controlará el futuro de la guerra", sentenció, destacando la importancia estratégica en un contexto de amenazas crecientes de adversarios como China, Rusia e Irán.

Asimismo, el vicepresidente Vance describió a Alabama como "exactamente el lugar correcto" para el USSPACECOM y calificó la reubicación como una "medida visionaria".

Trump también expresó su esperanza de que el comando permanezca en Alabama por muchos años. Huntsville, apodada históricamente "Rocket City" por su rol en el desarrollo de los primeros cohetes estadounidenses, alberga instalaciones clave como el Arsenal Redstone del Ejército, el Centro Espacial Marshall de la NASA y el Comando de Espacio y Defensa de Misiles del Ejército.

Apoyo político



Legisladores de Alabama, como el senador Tommy Tuberville y el representante Mike Rogers –quien preside el Comité de Servicios Armados de la Cámara– han impulsado esta causa durante años, argumentando que la ciudad ofrece ventajas en infraestructura, apoyo comunitario y costos más bajos.

Trump critica a Colorado por el implementar el voto por correo



Aunque Trump expresó gratitud hacia Colorado por albergar temporalmente el USSPACECOM, también criticó al estado por su sistema de voto por correo universal, donde cada votante registrado recibe una boleta. "Eso jugó un papel importante", comentó, aludiendo implícitamente al fraude electoral en ese método de votación.

El Ejército dispara contra un barco venezolano cargado de drogas Luego del discurso y durante la rueda de prensa, el presidente Donald Trump dijo que el Ejército estadounidense disparó contra un barco que provenía de Venezuela que transportaba “mucha droga” y que el Estado Mayor Conjunto le había informado sobre el incidente hace apenas unos segundos.

