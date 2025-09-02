El congresista Jerry Nadler no buscará la reelección 2026, terminando una carrera política de 34 años en DC

Publicado por Joaquín Núñez 1 de septiembre, 2025

El congresista Jerry Nadler no buscará la reelección el 2026. El veterano de 78 años dejará Washington DC tras 34 años en los que representó a buena parte Manhattan en la Cámara de Representantes. Explicó su decisión en una entrevista con The New York Times, en la que argumentó que el Partido Demócrata necesita un "recambio generacional".

Nadler le dijo al NYT que una de las claves que lo llevaron a tomar la decisión fue observar el declive de Joe Biden en los últimos cuatro años

"Ver lo que pasó con Biden realmente dijo mucho sobre la necesidad de un cambio generacional en el partido, y creo que quiero respetar eso", expresó, agregando que un perfil más joven "tal vez pueda hacerlo mejor, tal vez pueda ayudarnos más".

"No estoy diciendo que debamos cambiar todo el partido. Pero creo que un cierto grado de cambio es muy útil, especialmente cuando nos enfrentamos al desafío de Trump y su fascismo incipiente", continuó.

Hijo de un criador de pollos, se abrió paso en la política de NYC mientras aún estudiaba en la Universidad de Columbia. Tras graduarse en 1969, trabajó en estudios jurídicos y como asistente legislativo. Fue elegido como asambleísta en 1977, un año antes de terminar su doctorado en derecho.

Tras 15 años en la Asamblea estatal, Nadler llegó a DC en 1992. Desde entonces, se destacó por una agenda progresista en la Cámara y fue el principal impulsor del primer intento de impeachment contra Donald Trump. Aunque el número de sus distritos fue cambiando a lo largo de los años, siempre representó a buena parte de Manhattan. Actualmente representa al distrito 12, el más demócrata del estado.

El pico de su carrera llegó en 2019, cuando fue nombrado como presidente del poderoso Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Conservó el puesto hasta el 2023, cuando los republicanos retomaron el control de la Cámara Baja. Nadler es el neoyorquino con más años de servicio en el Congreso.

En las elecciones presidenciales del 2024, fue uno de los primeros miembros de la Cámara en pedirle a Biden que se retire. Recientemente, respaldó a Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de la Ciudad de Nueva York, comparando su triunfo en las primarias con la elección de Barack Obama en 2008.