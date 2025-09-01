Noem acusa a CBS News de "encubrir la verdad" tras editar una entrevista que le hicieron

Publicado por Alejandro Baños 1 de septiembre, 2025

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, acusó a CBS News de haber editado la entrevista que le realizó Ed O'Keefe para el programa Face the Nation para no emitir la respuesta completa a una pregunta que le formuló el presentador de la cadena sobre Kilmar Abrego García, acusado por la Administración Trump de pertenencia a la organización terrorista Mara Salvatrucha (MS-13).

Durante la entrevista, O'Keefe le preguntó a Noem sobre los esfuerzos del Gobierno por deportar a Abrego García en vez de procesarlo en el país. CBS News decidió emitir únicamente la siguiente parte de la respuesta de la secretaria del DHS: "Las decisiones sobre el enjuiciamiento siempre las toman el Departamento de Justicia y Pam Bondi, así que dejaremos que ellos se encarguen de eso, aunque esta persona tiene cargos penales pendientes. También tiene cargos civiles pendientes en su contra. Y lo único que seguiremos haciendo es asegurarnos de que no quede en libertad en los Estados Unidos de América".

Ante la omisión del resto de la respuesta, Noem tomó la decisión de publicar un video en redes sociales en el que incluye el resto de sus palabras sobre Abrego García. La secretaria del DHS afirmó que CBS News editó "vergonzosamente" la entrevista para "encubrir la verdad".

La respuesta de Noem a la pregunta hecha por el presentador de CBS News incluyó las siguientes frases: "Este individuo era un conocido traficante de personas, miembro de la banda MS-13, maltratador de su esposa y alguien tan pervertido que solicitaba fotos desnudas a menores e incluso sus compañeros traficantes de personas le dijeron que dejara de hacerlo. Era tan enfermizo lo que hacía y cómo trataba a los niños pequeños. Por lo tanto, no debe estar nunca en los Estados Unidos de América, y nuestra Administración se está asegurando de que hacemos todo lo que podemos".

CBS News dice que editó la entrevista por "motivos de tiempo"

Acto seguido, CBS News defendió su decisión, diciendo que fueron "motivos de tiempo" los que llevaron a que la respuesta íntegra de Noem durante la entrevista no fuese emitida.

"La entrevista de la secretaria Noem en Face The Nation fue editada por motivos de tiempo y cumplió con todos los estándares de CBS News. La entrevista completa está disponible públicamente en YouTube, y la transcripción completa se publicó esta mañana en CBSNews.com", dijo un portavoz de la cadena a Fox News.

Noem: la Administración Trump estudia expandir las operaciones contra la inmigración ilegal en otras ciudades

Al margen de estos hechos, durante la entrevista en Face the Nation Noem aseguró que la Administración Trump está estudiando la posibilidad de expandir sus medidas y operaciones contra la inmigración ilegal -como han hecho en Washington DC- en otras ciudades, como, por ejemplo, Chicago.

"Ya hemos tenido operaciones en curso con el ICE en Chicago y en todo Illinois y en otros estados, asegurándonos de cumplir con nuestras leyes, pero tenemos la intención de agregar más recursos a esas operaciones", señaló la secretaria del DHS.