Trump firmará una orden ejecutiva para exigir que los electores presenten una identificación al momento de votar

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump anunció durante la noche de este sábado que firmará una orden ejecutiva para empezar a exigir la identificación de votantes en todas y cada una de las elecciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos. A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, el líder republicano señaló que también tenía la intención de implementar otras reformas en la manera en que se han venido llevando a cabo las elecciones en el país, en lo que representaría la materialización de una de las promesas emitidas durante su campaña presidencial del 2024, cuando se enfrentó a la candidata demócrata Kamala Harris.

“¡La identificación de votante debe ser parte de cada voto! ¡SIN EXCEPCIONES! ¡Voy a firmar una orden ejecutiva con ese propósito! Además, nada de voto por correo, excepto para los gravemente enfermos y los militares que estén lejos. ¡USEN SOLO PAPELETAS DE PAPEL!”, escribió Trump en su red social.

Cuestionamientos al sistema electoral

Desde su derrota en las elecciones presidenciales del 2020, Trump ha venido cuestionando al sistema electoral del país, al punto en que ha llegado a afirmar que los resultados de dicho evento electoral fueron producto de un fraude, del cual siguen sin haber pruebas contundentes que lo confirmen. Durante años, el presidente también ha pedido el fin de las máquinas de votación electrónicas, solicitando en su lugar el uso de papeletas de papel y conteos manuales, al afirmar que esta es una forma más confiable que el conteo mediante máquinas.

A principios de mes, Trump prometió que emitiría una orden ejecutiva para ponerle fin antes de las elecciones legislativas del 2026 no solamente a las máquinas de votación, sino también al uso del voto por correo. Sin embargo, algunos medios como Reuters han destacado que no está del todo claro si el líder republicano cuenta con la facultad constitucional para implementar este tipo de medidas, considerando que las elecciones federales son administradas a nivel estatal.