El Comité de Supervisión le solicitó al Tesoro informes de actividades sospechosas de Epstein y Maxwell

Publicado por Joaquín Núñez 31 de agosto, 2025

James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, está buscando informes de actividades sospechosas (SAR) de Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell. El republicano de Kentucky le envió una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien tiene hasta el 15 de septiembre para enviar los documentos solicitados.

Los SAR son informes financieros confidenciales, que los bancos y entidades financieras envían a la Red de Control de Delitos Financieros (oficina dentro del Tesoro) cuando detectan transacciones sospechosas. La intención de Comer con el pedido es evaluar una "posible mala gestión de la investigación del Gobierno federal" sobre el caso Epstein.

En la carta enviada a Bessent, el presidente del Comité de Supervisión se refirió a la entrega de estos documentos como "esencial" para fiscalizar "la aplicación por parte del Gobierno federal de las leyes contra el tráfico sexual".

"La Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental está revisando la posible mala gestión de la investigación del Gobierno federal sobre el Sr. Jeffrey Epstein y la Sra. Ghislaine Maxwell, las circunstancias y las investigaciones posteriores de la muerte del Sr. Epstein, el funcionamiento de las redes de tráfico sexual y las formas en que el Gobierno federal puede combatirlas eficazmente, así como las posibles violaciones de las normas éticas relacionadas con los funcionarios electos", escribió Comer.

"Esta supervisión servirá de base para soluciones legislativas destinadas a mejorar los esfuerzos federales para combatir el tráfico sexual y reformar el uso de acuerdos de no enjuiciamiento y/o acuerdos de declaración de culpabilidad en las investigaciones de delitos sexuales. Para ayudar a la investigación de la Comisión sobre este asunto, solicito que el Departamento del Tesoro presente a la Comisión lo antes posible, y a más tardar el 15 de septiembre de 2025", añadió.

Además, Comer emitió una serie de citaciones de alto perfil para comparecer ante el Comité sobre el caso Epstein. En concreto, citó a Bill y Hillary Clinton, los exdirectores del FBI James Comey y Robert Mueller, y los exfiscales generales William Barr, Loretta Lynch, Eric Holder, Merrick Garland, Jeff Sessions y Alberto Gonzales.