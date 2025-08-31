Una jueza federal bloquea la deportación de niños guatemaltecos

Publicado por Sabrina Martin 31 de agosto, 2025

Un tribunal federal en Nueva York emitió este domingo una orden de restricción temporal que impide la deportación inmediata de diez menores guatemaltecos que ingresaron a Estados Unidos sin acompañantes. La medida se produce en medio de los esfuerzos de la Administración Trump por reforzar la aplicación de las leyes migratorias.

La jueza de distrito Sparkle L. Sooknanan determinó que “dadas las circunstancias exigentes” era necesario mantener el statu quo hasta que se realice una audiencia programada para el 31 de agosto. La orden prohíbe al Gobierno expulsar a los menores durante un período de 14 días, salvo que el tribunal disponga lo contrario en ese plazo.

La petición de los abogados

Los representantes legales de los niños argumentaron que el intento de expulsión violaba protecciones aprobadas por el Congreso para menores considerados vulnerables. En su escrito, afirmaron que se trata de diez menores no acompañados, con edades entre 10 y 17 años, a quienes las autoridades buscan deportar.

En respuesta, el tribunal resolvió que los demandantes habían cumplido con los requisitos para la emisión de medidas cautelares y concedió su solicitud de detener temporalmente las deportaciones.

La audiencia clave sobre el futuro de los diez menores guatemaltecos está fijada para este domingo 31 de agosto. Mientras tanto, el Departamento de Justicia no se ha pronunciado sobre la decisión judicial.