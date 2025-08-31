California podría asumir la seguridad de Kamala Harris después de que Trump le retire al Servicio Secreto

Publicado por Sabrina Martin 30 de agosto, 2025

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) se ofreció a encargarse de la seguridad de la exvicepresidente Kamala Harris luego de que el presidente Donald Trump ordenara poner fin a la protección del Servicio Secreto que hasta ahora la resguardaba.

Según Los Angeles Times, la propuesta surgió tras conversaciones entre la oficina del gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. La CHP evitó dar más detalles y su portavoz, el teniente Matt Gutiérrez, explicó que la agencia no comenta públicamente sobre medidas de seguridad.

El fin de la protección federal

La protección federal a Harris vence el 1 de septiembre, de acuerdo con un memorando del Departamento de Seguridad Nacional. En el documento se autoriza suspender cualquier medida adicional no prevista en la ley para la exvicepresidente.

La normativa establece que los expresidentes reciben resguardo vitalicio, mientras que los exvicepresidentes cuentan con protección por seis meses. Harris superó ampliamente ese plazo porque el expresidente Joe Biden decidió extender su cobertura antes de dejar el cargo.