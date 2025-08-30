Kari Lake anuncia más de 500 despidos en Voice of America

Publicado por Joaquín Núñez 30 de agosto, 2025

Kari Lake anunció 500 despidos en Voice of America (VoA). La excandidata al Senado y a la gobernación de Arizona se desempeña actualmente como directora interina de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), organismo que reúne a Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks y la propia VoA

Según le dijeron algunos empleados apuntados a The Washington Post, los despidos efectivizarán el próximo 30 de septiembre. La funcionaria republicana adelantó que espera anunciar más medidas para "mejorar el funcionamiento de una agencia muy deficiente".

"Esta noche, la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM) ha iniciado lo que se conoce como una reducción de plantilla, o RIF, de un gran número de sus empleados federales a tiempo completo. Estamos llevando a cabo esta RIF siguiendo las instrucciones del presidente para ayudar a reducir la burocracia federal, mejorar el servicio de la agencia y ahorrar al pueblo estadounidense más dinero de su sudoroso trabajo", escribió Lake en su cuenta de X.

"La USAGM seguirá cumpliendo su misión legal después de esta RIF y es probable que mejore su capacidad para funcionar y proporcionar la verdad a las personas de todo el mundo que viven bajo gobiernos comunistas asesinos y otros regímenes tiránicos. Espero con interés tomar medidas adicionales en los próximos meses para mejorar el funcionamiento de una agencia muy deteriorada y asegurarme de que la voz de Estados Unidos se escuche en el extranjero, donde más importa", añadió.

El anuncio de Lake llegó apenas un día después de que un juez federal le impidiera destituir a Michael Abramowitz como director de VoA.

Tras el desmantelamiento inicial de VoA, establecido en marzo mediante una orden ejecutiva firmada por Donald Trump, el juez Royce Lamberth ordenó revertir la decisión y volver a contratar a todos los empleados. Sin embargo, el pasado 4 de mayo, la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia falló 2-1 para dejar sin efecto la orden de Lamberth. Argumentaron que el juez no tenía jurisdicción para fallar de esa forma.