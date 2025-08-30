EEUU rechaza el visado a 80 palestinos, incluido el presidente Abás, para cumbre de la ONU

Publicado por Diane Hernández 30 de agosto, 2025

Un funcionario estadounidense dijo este sábado que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se encuentra entre los 80 funcionarios a quienes se les negará las visas para asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York, donde Francia abogará por el reconocimiento de un Estado palestino.

"Abás se ve afectado por esta medida, junto con aproximadamente otros 80 funcionarios de la Autoridad Palestina", declaró un funcionario del Departamento de Estado en un comunicado, detallando a los afectados por la extraordinaria decisión anunciada el viernes en la noche por EEUU, un aliado clave de Israel.

El comunicado de Marco Rubio

La noticia se supo luego que el departamento de Estado emitiera en su sitio web un comunicado con la decisión del secretario de Estado Marco Rubio.

"Rubio está denegando y revocando visas a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP) antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas”, se lee en la nota oficial.

En ese sentido, el departamento aseguró que la administración Trump ha sido clara en que es interés de seguridad nacional responsabilizar a la OLP y la AP por "el incumplimiento de sus compromisos y por socavar las perspectivas de paz".

"Antes de que la OLP y la Autoridad Palestina puedan ser consideradas socias para la paz, deben repudiar sistemáticamente el terrorismo —incluida la masacre del 7 de octubre— y poner fin a la incitación al terrorismo en la educación, tal como lo exige la legislación estadounidense y lo prometido por la OLP", señaló el departamento. Comunicado del Departamento de Estado

El comunicado dice que "la Autoridad Palestina también debe poner fin a sus intentos de eludir las negociaciones mediante campañas de guerra jurídica internacional, incluyendo apelaciones a la CPI y la CIJ, y esfuerzos para lograr el reconocimiento unilateral de un hipotético Estado palestino. Ambas medidas contribuyeron materialmente a la negativa de Hamás a liberar a sus rehenes y al fracaso de las conversaciones de alto el fuego en Gaza".

Finalmente, la agencia federal explicó que la Misión de la Autoridad Palestina ante la ONU recibirá exenciones según el Acuerdo de la Sede de la ONU.

La UE insta a EEUU a "reconsiderar" su decisión de denegar visas a palestinos

La Unión Europea (UE) instó este sábado a EEUU a "reconsiderar" su decisión de denegar visas a los miembros de la Autoridad Palestina que iban a asistir en septiembre a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

"Instamos a que se reconsidere esta decisión, teniendo en cuenta el derecho internacional", declaró la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en Copenhague tras una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los miembros del bloque.

También el canciller francés, Jean-Noël Barrot, criticó esta decisión en Copenhague, al subrayar que "la sede de Naciones Unidas es un lugar neutro (...) un santuario al servicio de la paz".

Una opinión compartida por su homólogo luxemburgués, Xavier Bettel, quien propuso organizar una sesión especial de la Asamblea General en la sede de la ONU en Ginebra, con el fin de garantizar la presencia de los palestinos.

Esta situación excepcional tuvo lugar en 1988, cuando en un gesto histórico la Asamblea General se reunió en Ginebra para poder escuchar al entonces líder de la OLP, Yasser Arafat, luego que EEUU le negara el ingreso.