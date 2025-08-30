“Missouri First Map”: el gobernador de Misuri convocó una sesión especial para impulsar un nuevo mapa electoral

Publicado por Luis Francisco Orozco 29 de agosto, 2025

El gobernador republicano de Misuri, Mike Kehoe, convocó este viernes a una sesión especial de la Legislatura estatal para abordar el proceso de redistribución de distritos, lo cual podría convertir a este estado en el próximo en redibujar las líneas de distritos congresionales tras el caso de Texas. El líder conservador anunció su decisión a través de un comunicado, en el que detalló que la Legislatura celebrará una reunión el próximo miércoles para presentar su propuesta de mapa.

“Los habitantes de Misuri tenemos más cosas en común que diferencias, y nuestros valores, a ambos lados del espectro político, están mucho más cerca entre sí que los de la representación de la extrema izquierda de Nueva York, California e Illinois. Los valores conservadores y de sentido común de Misuri deben estar verdaderamente representados en todos los niveles de gobierno, y el Missouri First Map lo garantiza”, afirmó el gobernador republicano en su comunicado.

Críticas de Cleaver

En otro comunicado, el representante demócrata en el 5.º Distrito Congresional de Misuri, Emanuel Cleaver, manifestó su rechazo a la medida propuesta por el gobernador del estado, al señalar que su plan va contra él al añadir más áreas fuera de la ciudad de Kansas City para materializar una inclinación más conservadora que le brindaría más poder al Partido Republicano en Misuri.

“No rendiré las voces del pueblo que me confió la tarea de luchar por ellos. La gente del Quinto Distrito y yo lucharemos incansablemente para asegurar que Misuri nunca se convierta en un estado antidemocrático, donde los políticos elijan a sus votantes en lugar de que los votantes elijan a sus representantes. En los tribunales y en las urnas, exigiremos que se respete el estado de derecho, que se escuchen nuestras voces y que prevalezca la democracia”, comentó el representante demócrata, quien, junto a Wesley Bell, son los únicos legisladores del partido que representan a Misuri en la Cámara Baja.