Los republicanos de Florida planean añadir cuatro nuevos escaños para el Congreso

Publicado por Joaquín Núñez 30 de agosto, 2025

Los republicanos de Florida planean añadir cuatro escaños de tendencia republicana en la Cámara de Representantes. Luego de que Texas ya introdujera su nuevo mapa y que California programa una elección especial para aprobar el suyo, Benny Johnson informó que los republicanos del Sunshine State podrían sumarse a esta tendencia.

De acuerdo con Johnson, "fuentes de alto nivel" dentro del gobierno local le informaron que la Legislatura avanzaría con un plan de redistribución de distritos para las elecciones de medio término.

"El plan actual rediseñará cuatro nuevos escaños en el Congreso, centrándose específicamente en los principales núcleos de población alrededor de Orlando, Tampa y los distritos circundantes de Miami", escribió el comentarista político en su cuenta de X.

"Esta estrategia, combinada con los 4-5 nuevos escaños en la Cámara de Representantes que Florida ganará en el censo de 2030, convertirá a Florida en una potencia electoral republicana y mermará aún más las esperanzas de los demócratas de recuperar la Cámara en 2026", añadió.

Tras el censo de 2020, Florida ganó un escaño en la Cámara, pasando de 27 a 28 legisladores. Si bien la cantidad de asientos estuvo repartida durante la mayor parte del siglo, la tendencia republicana en Florida de los últimos años cambió los números. Actualmente, los republicanos ostentan veinte asientos y los demócratas ocho. Solo cuatro de los 28 distritos son competitivos: 13, 27, 15 y 7.

"Me plantearía muy seriamente la creación de un proceso de redistribución de distritos a mitad de década en Florida. Solo diría que estén atentos a eso", expresó al respecto el gobernador del estado, Ron DeSantis. De avanzar en este plan, se uniría a Texas y a California como los únicos estados en adelantar la redistribución de distritos.

A diferencia de California, el Sunshine State no necesita una elección especial para redibujar el mapa electoral.