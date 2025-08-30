Un tribunal de apelaciones impide a la Administración Trump poner fin al TPS para 600.000 venezolanos

Publicado por Agustina Blanco 29 de agosto, 2025

En un fallo unánime emitido el viernes, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos bloqueó los planes de la Administración del presidente Donald Trump para terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a aproximadamente 600.000 venezolanos con permiso para vivir y trabajar en el país.

El panel de tres jueces confirmó una decisión previa de un tribunal inferior que mantenía vigente el estatus mientras el caso continúa en los tribunales, representando una victoria temporal para los demandantes.

Los jueces del Noveno Circuito determinaron que es probable que los demandantes tengan éxito en su argumento de que la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, carece de autoridad para revocar o anular una extensión previa del TPS, ya que la ley actual, establecida por el Congreso, no lo permite. Esta extensión había sido otorgada por la Administración del expresidente Joe Biden, reconociendo las condiciones extraordinarias en Venezuela.

"Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal predecible, confiable y aislado de la política electoral", escribió la jueza Kim Wardlaw, nominada por el presidente demócrata Bill Clinton, en el fallo del panel. Respecto a los otros dos jueces, también fueron nominados por presidentes demócratas.

Ante la decisión del tribunal, a través de un correo electrónico, reseñado por The Guardian, un portavoz del DHS condenó la decisión como otra obstrucción por parte de jueces “activistas no electos”, según señala el medio.

“Durante décadas, el programa TPS ha sido abusado, explotado y politizado como un programa de amnistía de facto. Si bien esta orden judicial retrasa la justicia y socava la integridad de nuestro sistema de inmigración, la secretaria Noem utilizará todas las vías legales a disposición del departamento para poner fin a este caos y priorizar la seguridad de los estadounidenses”.

Orígenes del caso



El caso se originó en marzo, cuando el juez federal de distrito Edward Chen (designado por el expresidente demócrata Barack Obama), de San Francisco, determinó que es probable que los demandantes prevalezcan en su alegato de que la Administración Trump excedió su autoridad al cancelar las protecciones y actuó motivada por animosidad racial. Chen ordenó suspender las cancelaciones, pero la Corte Suprema revocó esa decisión sin explicaciones, un procedimiento común en apelaciones de emergencia.

Ahora, con la confirmación del Noveno Circuito, se revierte temporalmente esa acción.