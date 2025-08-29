Newsom anuncia un operativo para retirar los campamentos de indigentes en California
La oficina del gobernador informó que los desalojos se complementarán con oferta de refugios y servicios básicos.
El gobernador Gavin Newsom anunció el viernes la puesta en marcha de un grupo especial encargado de retirar campamentos de personas sin hogar en las principales ciudades de California. La iniciativa, presentada bajo el argumento de atender preocupaciones de seguridad pública.
El plan, llamado Grupo de Trabajo de Acción Estatal para la Facilitación de Campamentos (SAFE), iniciará en los próximos 30 días sobre campamentos situados en propiedades estatales en Los Ángeles, San Francisco, Oakland, San Diego, Sacramento, San José, Long Beach, Anaheim, Bakersfield y Fresno.
Según expresó Newsom en un comunicado, su estado está “superando a la nación” en la atención de la falta de vivienda y aseguró que “nadie debería vivir en un campamento peligroso o insalubre”.
Las agencias involucradas
El Grupo SAFE reúne a distintas dependencias, entre ellas la Oficina de Servicios de Emergencia, la Agencia de Vivienda y Negocios, el Consejo Interinstitucional sobre Personas sin Hogar, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Patrulla de Carreteras y la Agencia de Transporte de California.
La oficina del gobernador indicó que los desalojos de campamentos se complementarán con oferta de refugios y servicios básicos.
Política
Newsom recorta los beneficios de salud para inmigrantes ilegales poniendo como excusa el déficit de California
Emmanuel Alejandro Rondón
Contraste con Washington: los resultados de la Casa Blanca
Pero la Casa Blanca ha defendido con firmeza su política. La secretaria de prensa Karoline Leavitt advirtió a mediados de agosto que las personas sin hogar en Washington enfrentan tres opciones: trasladarse a un albergue, recibir tratamiento de salud mental o rehabilitación, o exponerse a multas y cárcel si rechazan los servicios.
De acuerdo con cifras difundidas por Fox News, las operaciones en Washington han resultado en más de 240 detenciones, la incautación de 38 armas de fuego y el desmantelamiento de decenas de campamentos ilegales en pocos días. En total, ya se han eliminado más de 70 asentamientos y se han borrado grafitis de pandillas que llevaban décadas en la capital.
Política
El gobernador Newsom ordena el desalojo de campamentos de personas sin hogar en California
Agustina Blanco