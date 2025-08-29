El cofundador de Netflix aportó dos millones de dólares para apoyar el nuevo mapa electoral de Newson en California

Publicado por Joaquín Núñez 29 de agosto, 2025

Reed Hastings, cofundador de Netflix y megadonante demócrata, aportó dos millones de dólares para ayudar a California a rediseñar los mapas de su Cámara de Representantes. La donación del empresario de 64 años es para garantizar que el nuevo mapa electoral propuesto por el gobernador Gavin Newsom tenga éxito en la elección especial de noviembre.

Newsom impulsó la redistribución de distritos luego de que Texas hiciera lo propio. El gobernador Greg Abbott ya promulgó el nuevo mapa del Lone Star State, el cual entrará en vigor para las elecciones de medio término de 2026.

"Cuando Texas decide cambiar las reglas para manipular las elecciones de mitad de mandato y mantener a un partido político en el poder para siempre, California debe dar un paso al frente y combatir el fuego con fuego", declaró Hastings en diálogo con Politico.

"Ya seas demócrata, republicano o independiente, cuando el futuro de nuestra democracia está en juego, ninguno de nosotros puede permitirse quedarse al margen", añadió.

Tras el censo de 2020, California quedó con 52 distritos electorales, uno menos que en el periodo anterior. Actualmente, los demócratas ostentan 43 escaños, mientras que los republicanos ocupan los 9 restantes. En el mapa actual, solo siete distritos son competitivos. Por lo tanto, los demócratas tienen el 83% de los asientos en la Cámara.

Con la propuesta de Newsom, quedarían 46 distritos favorables a los demócratas y solo dos competitivos. Con estos números, cinco distritos actualmente en manos republicanas podrían volcarse hacia los demócratas.

Desde el 2010, el Golden State utiliza una Comisión Ciudadana Bipartidista de Redistribución para diseñar el mapa electoral. La propuesta del gobernador Newsom es suspender temporalmente la comisión independiente y permitir que la Legislatura estatal, dominada por demócratas, redibuje los distritos para las elecciones de 2026, 2028 y 2030. La comisión, que fue creada con el fin de evitar que el mapa se tornara demasiado partidista, volvería después del censo de 2030.

Según las leyes del estado, este cambio temporal debe ser aprobado por los votantes. Ya se fijó una elección especial para el próximo 4 de noviembre. Para ser aprobada, la Proposición 50 requiere una mayoría simple.

Precisamente, las donaciones de Hastings y de otros personajes demócratas como Ron Conway, son para garantizar una victoria en la elección de noviembre.