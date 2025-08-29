Trump pone fin a las exenciones arancelarias para la gran mayoría de los pequeños paquetes

Publicado por Williams Perdomo 29 de agosto, 2025

Las exenciones arancelarias a una gran mayoría de pequeños paquetes que entran al país llegaron a su fin este viernes a las 00H01 locales (04H00 GMT). La norma derogada permitía que paquetes con valor menor a 800 dólares entraran libres de impuestos a territorio estadounidense.

Vencido el plazo, el presidente republicano Donald Trump decidió por un decreto firmado el 30 de julio que las exenciones se eliminarán con la intención de "poner fin a una falla catastrófica utilizada, entre otros, para evitar aranceles y enviar opioides sintéticos así como otros productos peligrosos".

"La eliminación de la letal laguna legal de minimis por parte del presidente Trump salvará miles de vidas estadounidenses al restringir el flujo de narcóticos y otros artículos prohibidos peligrosos, y sumará hasta 10.000 millones de dólares al año en ingresos arancelarios a nuestro Tesoro", dijo el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, en unos comentarios a la prensa recogidos por Reuters.

De ahora en adelante, los paquetes con un valor superior a 100 dólares estarán sujetos a los mismos aranceles que las demás importaciones. Solo los regalos o envíos personales con un valor inferior a 100 dólares se beneficiarán de la exención.

Debido a la medida, numerosos servicios nacionales de envíos han suspendido totalmente sus envíos hacia Estados Unidos. Muchos alegan que las nuevas normas comerciales del Gobierno resultan complejas de entender o aplicar.

Por ejemplo, el servicio de correos de México informó de que suspendió temporalmente los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos.

"Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, en tanto se definen los nuevos procesos operativos", detallaron en un comunicado conjunto la cancillería y el Servicio Postal mexicanos.