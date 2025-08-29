La Casa Blanca aclaró los comentarios de Trump sobre los 600.000 estudiantes chinos: "No es un aumento de visas"

Publicado por Joaquín Núñez 28 de agosto, 2025

La Casa Blanca aclaró la polémica sobre las visas a los 600.000 estudiantes chinos. Luego de que Donald Trump dijera que planeaba emitir esa cantidad de visas, iniciativa que definió como "muy importante", tanto para la diplomacia como para las universidades.

La propuesta del presidente había sido criticada por figuras del universo MAGA, como Steve Bannon, Marjorie Taylor Greene, Liz Wheeler y Laura Loomer. Entre otras cosas, dijeron que podrían ser espías y que sería mejor llenar las universidades con estudiantes locales.

"Me gusta que sus estudiantes vengan aquí. Me gusta que los estudiantes de otros países vengan aquí. ¿Y saben qué pasaría si no lo hicieran? Nuestro sistema universitario se iría al traste muy rápidamente. Y no serían las universidades más prestigiosas, sino las que luchan por mantenerse a flote. Y se sacarían del sistema 300.000 o 600.000 estudiantes", declaró el presidente el pasado martes durante una reunión de gabinete.

"Nadie, repito, nadie quiere 600.000 'estudiantes' chinos más, también conocidos como espías comunistas, en Estados Unidos. China asesinó a 1,2 millones de estadounidenses. ¿Ahora van a sustituirnos? Esto no puede suceder", escribió la activista Laura Loomer.

Apenas dos días después, desde el Gobierno aclararon que no se trata de un programa nuevo, sino que los estudiantes llegarían repartidos en dos años y bajo un programa ya existente.

"El presidente Trump no propone un aumento en el número de visas. La cifra de 600.000 se refiere al número de visas para dos años, lo que no es más que una continuación de la política actual", le dijo a Fox News un portavoz de la Casa Blanca.