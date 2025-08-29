Critican a Newsom por "burlarse" de las oraciones tras el tiroteo en Minnesota: "Un comentario profundamente malvado"

Publicado por Joaquín Núñez 28 de agosto, 2025

Gavin Newsom fue criticado por "burlarse" de las oraciones después del tiroteo que dejó decenas de heridos y dos niños muertos en Minnesota. El gobernador de California se metió en la discusión que inició tras los comentarios de Jen Psaki.

La polémica comenzó por los comentarios de Psaki, secretaria de Prensa durante la Administración Biden, quien criticó a Donald Trump por pedir oraciones para las familias de los niños asesinados en Minneapolis.

"Rezar no es suficiente. Las oraciones no acaban con los tiroteos en las escuelas. Las oraciones no hacen que los padres se sientan seguros al enviar a sus hijos a la escuela. Las oraciones no devuelven la vida a estos niños. Basta ya de pensamientos y oraciones", escribió Psaki en su cuenta de X. La publicación no tardó en viralizarse, superando los doce millones de reproducciones hasta la noche del jueves.

Tanto el vicepresidente JD Vance como la actual secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, criticaron duramente a Psaki por sus comentarios.

"He visto los comentarios de mi predecesora, la Sra. Psaki, y, francamente, creo que son increíblemente insensibles e irrespetuosos con las decenas de millones de estadounidenses creyentes de todo el país que creen en el poder de la oración, que creen que la oración funciona. (...) Es totalmente irrespetuoso burlarse del poder de la oración en este país", expresó Leavitt desde la Casa Blanca.

"Me sorprende que tantos políticos de izquierda ataquen la idea de la oración en respuesta a una tragedia. Literalmente, nadie cree que la oración sea un sustituto de la acción. Oramos porque nuestros corazones están destrozados y creemos que Dios nos escucha", agregó Vance.

En este contexto, Newsom citó los comentarios de Leavitt y escribió lo siguiente en X: "Estos niños estaban literalmente rezando mientras les disparaban".

Tras esta publicación, la que también se volvió viral, el gobernador de California fue criticado por "burlarse" de las oraciones.

Es algo repugnante por parte de Gavin, pero era de esperar. Así es el Partido Demócrata en 2025. Los demócratas no dudan en burlarse de la fe en medio de una tragedia si eso les conviene políticamente", respondió Steve Guest, consultor político republicano y con pasado en el Comité Nacional Republicano (RNC) y en la oficina del senador Ted Cruz.

A él se sumó Ryan Saavedra, periodista de The Daily Wire: "Sin duda, parece que Gavin Newsom se está burlando de las personas creyentes, incluidas las víctimas de la tragedia de Minneapolis".

Por último, el usuario 'Seed Oil Disrespecter' definió el comentario de Newsom como "profundamente malvado".