Rubio visitará México y Ecuador para “avanzar en prioridades claves de EEUU” como “acciones decisivas y rápidas para desmantelar cárteles del narcotráfico”

Publicado por Sabrina Martin 28 de agosto, 2025

El secretario de Estado, Marco Rubio , emprenderá la próxima semana una gira por México y Ecuador en el marco de la estrategia ordenada por el presidente Donald Trump para combatir a los cárteles de la droga y fortalecer la seguridad en el hemisferio. El viaje, programado del 2 al 4 de septiembre, se produce tras la mayor movilización militar estadounidense en América Latina en décadas.

El Departamento de Estado confirmó que el viaje tiene como objetivo “impulsar las prioridades clave de Estados Unidos”, entre las que se encuentran “medidas rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”.

Reunión con Claudia Sheinbaum en México

Rubio se reunirá en la Ciudad de México con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha expresado su intención de concretar un pacto de seguridad con Washington. Los puntos en negociación incluyen un mayor intercambio de inteligencia, la reducción del flujo de químicos precursores del fentanilo y medidas contra el tráfico de armas desde Estados Unidos.

Encuentro con Daniel Noboa en Ecuador

Posteriormente, el secretario de Estado viajará a Quito para reunirse con el presidente Daniel Noboa. Ecuador atraviesa una ola de violencia generada por la disputa territorial entre cárteles colombianos y mexicanos, lo que lo convierte en un escenario prioritario en la agenda regional.