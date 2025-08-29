La Casa Blanca nombra a Jim O'Neill, un asesor clave de RFK Jr., como director interino de los CDC tras el despido de Monarez

Publicado por Agustina Blanco 28 de agosto, 2025

La Casa Blanca seleccionó este jueves a Jim O'Neill, subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), para que asuma como director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), según reporta el Washington Post.

Esta designación se produce un día después del despido de la anterior directora, Susan Monarez, y las renuncias subsiguientes de varios altos funcionarios de la agencia, en medio de un enfrentamiento sobre políticas de vacunación.

O'Neill, un asesor clave de Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Salud y Servicios Humanos, continuará supervisando las operaciones del HHS mientras dirige temporalmente los CDC.

Por su parte, O'Neill, que cuenta con experiencia previa en el HHS durante la Administración Bush y en el sector biotecnológico, fue confirmado como subsecretario en junio de este año y asumió el cargo el 9 de junio.

La decisión de la Casa Blanca sobre Monarez



Más temprano, la Casa Blanca insistió en que el presidente Donald Trump despidió a Susan Monarez como directora de los CDC, después de que ella se negara a renunciar bajo presión.

Monarez, una científica con décadas de experiencia en el gobierno federal, había sido confirmada por el Senado apenas un mes antes, el 31 de julio, convirtiéndose en la primera directora de los CDC en someterse a ese proceso legislativo tras una ley aprobada durante la pandemia de COVID-19.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la decisión durante una rueda de prensa este jueves, afirmando que "el presidente la despidió, lo cual tiene todo el derecho a hacer". Además, enfatizó que Trump posee "la autoridad de despedir a quienes no estén alineados con su misión".

NOW: Karoline Leavitt SHUTS DOWN an NBC reporter trying to spin the firing of ex-CDC Director Susan Monarez as wrongful.



Leavitt wasn’t having it and made the facts crystal clear:



“What I will say about this individual is that her lawyer’s statements made it abundantly clear… pic.twitter.com/1E9h5AoF6x — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) August 28, 2025

Según Leavitt, Monarez no estaba alineada con la agenda impulsada por la Administración Trump. Esta salida se produce en medio de tensiones crecientes en los CDC, que han enfrentado recortes masivos de personal, reducciones presupuestarias y un tiroteo en su sede de Atlanta, donde un atacante mató a un oficial de policía.

Controversia con el Departamento de Salud



El conflicto surgió por desacuerdos sobre políticas de vacunación, según reseña The New York Times. El medio señala que fuentes familiarizadas con los eventos indicaron que Kennedy presionó a Monarez para que apoyara cambios en las recomendaciones de vacunas, incluyendo la revocación de autorizaciones para ciertos grupos, y para que despidiera a altos funcionarios de los CDC. Monarez se negó, argumentando la necesidad de consultar a expertos y priorizar evidencia científica, lo que llevó a Kennedy a exigir su renuncia el lunes. Cuando ella rechazó dimitir, la Casa Blanca intervino para formalizar su despido, según reseña el medio.

La defensa de Monarez



Los abogados de Monarez, Mark Zaid y Abbe David Lowell, emitieron declaraciones combativas rechazando la validez del despido.

En un comunicado inicial, afirmaron que “contrariamente a lo que dice el gobierno, la Dra. Monarez no ha renunciado ni ha sido despedida”. Luego, Zaid especificó que: “Como funcionaria designada por el presidente y confirmada por el Senado, solo el presidente puede despedirla.”

1/Our client was notified tonight by White House staff in the personnel office that she was fired. As a presidential appointee, senate confirmed officer, only the president himself can fire her. https://t.co/wDjgStLNN0 — Mark S. Zaid (@MarkSZaidEsq) August 28, 2025

Las vacunas y el autismo

Durante su breve mandato, defendió públicamente las vacunas en su audiencia de confirmación, afirmando que no había visto evidencia de un vínculo causal con el autismo, una posición que contrastaba con la visión de Kennedy.

RFK Jr. sobre los problemas en los CDC



El secretario de Salud, en una entrevista con Fox News este jueves por la mañana, criticó duramente a los CDC, afirmando que la agencia "está en problemas y los estamos solucionando y es posible que algunas personas ya no deban trabajar allí".

Kennedy alegó que los CDC adoptaron un enfoque "erróneo" durante la pandemia de COVID-19 en temas como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el cierre de escuelas, lo que causó "daño significativo a la gente".

El secretario de Salud señaló: “Tenemos que analizar las prioridades de la agencia si realmente existe un malestar profundamente arraigado —diría yo— en la agencia, y necesitamos un liderazgo fuerte que se incorpore y sea capaz de llevar a cabo las amplias ambiciones del presidente Trump de devolver a esta agencia a la ciencia de referencia y a lo que era cuando crecíamos, que era la agencia de salud más respetada del mundo”.

La salida de Monarez y otras renuncias



La salida de Monarez trajo las renuncias subsiguientes: la oficial médica jefa Debra Houry, el director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias Demetre Daskalakis, el director del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas Daniel Jernigan, y la directora de la Oficina de Datos de Salud Pública Jennifer Layden— han dejado a los CDC sin liderazgo.