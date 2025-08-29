La Administración Trump alienta a las ciudades demócratas a pedir ayuda para combatir el crimen

Publicado por Joaquín Núñez 28 de agosto, 2025

La Administración Trump está alentando a otras ciudades demócratas a pedir ayuda para combatir el crimen. Mientras la Casa Blanca sigue en control de las fuerzas del orden en Washington DC, JD Vance y Karoline Leavitt se expresaron sobre la posibilidad de expandir la agenda de seguridad a otras ciudades, siempre y cuando las autoridades locales soliciten los refuerzos.

Como parte de una gira por varios estados para promocionar los beneficios del 'Big Beautiful Bill', Vance llegó a una planta siderúrgica en La Crosse, Wisconsin. Estuvo acompañado por el secretario del Interior, Doug Burgum. Además de hablar sobre cómo la legislación favorece a los trabajadores locales, el vicepresidente se tomó un momento para abordar la problemática del crimen en las ciudades demócratas.

Luego de enfatizar en cómo se logró reducir los principales crímenes en la capital del país, planteó que el modelo de seguridad podría exportarse a otros sitios, como Chicago o Milwaukee. Sin embargo, remarcó que deben ser los propios líderes demócratas los que le pidan ayuda a la Casa Blanca.

"Queremos que puedan caminar por las calles de la ciudad a plena luz del día sin ser asaltados. Queremos que puedan llevar a su familia a comer a cualquier lugar que deseen sin temor a la violencia y a los delincuentes, ya sean delincuentes nacionales o cárteles internacionales de la droga", expresó Vance.

"Nos encantaría venir y ayudar a la gente de Milwaukee, pero el presidente de los Estados Unidos ha dicho que quiere que se lo pidan. Nos encantaría venir y encerrar a esos delincuentes violentos", añadió.

El vicepresidente también se hizo tiempo para atacar la agenda demócrata a nivel nacional. Durante su discurso, se refirió directamente a los estudiantes de secundaria presentes entre el público: "Encuentren a alguien que te ame tanto como los demócratas nacionales aman darles beneficios de atención médica a los inmigrantes ilegales”.

"El declive es una elección"

En la misma línea se expresó la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt. Desde la Casa Blanca, amplificó el mensaje de Vance y les envió un mensaje a los alcaldes demócratas con altas tasas de criminalidad en sus ciudades.

"Este es el mensaje del presidente Trump a los estadounidenses que viven en ciudades gobernadas por demócratas en todo el país: el declive es una elección. No tienen por qué vivir con el miedo constante a ser robados, violados o asesinados. Sus líderes les mienten y les han fallado durante décadas", señaló.

Además, Leavitt subrayó que el objetivo del presidente es lograr expandir su agenda de seguridad en todo el país: "El enfoque de Trump de defender la ley y el orden y permitir que nuestros valientes hombres y mujeres de azul hagan su trabajo para erradicar agresivamente la delincuencia funciona".