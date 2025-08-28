Voz media US Voz.us
EEUU rechaza participar en el examen de la ONU sobre los derechos humanos

Un funcionario del Departamento de Estado dijo a Reuters que "la participación en el EPU implica la aprobación del mandato y las actividades del Consejo (de Derechos Humanos) e ignora su persistente incapacidad para condenar a los violadores más atroces de los derechos humanos".

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

AFP.

Estados Unidos no participará en la revisión de la ONU sobre su historial de derechos humanos, según  declaraciones recogidas por Reuters. 

El Examen Periódico Universal (EPU) prevé que los 193 Estados miembros de la ONU presenten informes sobre su historial de derechos humanos cada cinco años. Los informes son revisados por otros Estados miembros, que formulan recomendaciones no vinculantes

Un funcionario del Departamento de Estado (DOS) dijo a Reuters que EEUU no presentará su informe en noviembre, fecha en la que, junto con otros 13 países, debe ser examinado.

"La participación en el EPU implica la aprobación del mandato y las actividades del Consejo (de Derechos Humanos) e ignora su persistente incapacidad para condenar a los violadores más atroces de los derechos humanos", declaró el funcionario.

Por otra parte, Michael Posner, director del Centro de Empresas y Derechos Humanos de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, declaró a Reuters que Estados Unidos estaba socavando los esfuerzos mundiales en materia de derechos humanos.

Trump retiró a EEUU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

A principios de febrero, el presidente Donald Trump ordenó la retirada de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo fuertemente sesgado contra Israel, del cual ya había retirado a su país en 2018, durante su primer mandato. La decisión fue anulada por la Administración Biden tres años después.

El presidente también prohibió la financiación futura de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés).

​La agencia, que supuestamente se dedica a ayudar a los palestinos en Gaza, también ha estado en la mira por usar sus escuelas para adoctrinar a los niños en el odio a los judíos e incitarlos a la violencia contra los israelíes.

