Mark Teixeira, excampeón de la Serie Mundial, anuncia su candidatura al Congreso: "Estoy listo para ayudar a defender la agenda América Primero"

Publicado por Santiago Ospital 28 de agosto, 2025

El ex primera base Mark Teixeira anunció este jueves que competirá como republicano por el Distrito 21 de Texas. "Como conservador de toda la vida que ama a este país, me postulo para el Congreso para luchar por los principios que hacen grandes a Texas y a Estados Unidos", escribió en redes sociales, donde compartió el anuncio.

"Se necesita trabajo en equipo para ganar: estoy listo para ayudar a defender la agenda América Primero del presidente Trump, a las familias de Texas y la libertad individual", sostuvo también.

Entre las prioridades de su agenda citadas en la web de su campaña, se encuentran asegurar la frontera y aplicar las leyes migratorias, aumentar los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental, "frenar al Deep State (Estado Profundo)" y "acabar con el adoctrinamiento radical woke".

Teixeira comenzó su carrera en los Rangers, que lo reclutaron en 2001. Fue elegido tres veces para el All-Star y ganó la Serie Mundial con los New York Yankees en 2009.

"Jugar en los Texas Rangers y criar a mi familia en el Estado de la Estrella Solitaria ha sido una de las mayores bendiciones de mi vida", aseguró Teixeira en un comunicado. "Ahora estoy listo para responder al llamado de servir a mi país, a mi estado y a los principios conservadores que han hecho de Texas la envidia de la nación".

Competirá por el escaño de Chip Roy, quien a su vez buscará la Fiscalía General de Texas.