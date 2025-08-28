Lisa Cook demanda a Trump por intentar despedirla

Publicado por Williams Perdomo 28 de agosto, 2025

La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook presentó una demanda contra la decisión del presidente Donald Trump de despedirla de su cargo. La represalia del republicano se dio luego de que Cook se negara a renunciar.

"La concepción de Trump de 'causa' no tiene un principio limitante; le permitiría remover a cualquier miembro de la Junta de la Reserva Federal con quien esté en desacuerdo sobre políticas basándose en acusaciones falsas", escribió Abbe Lowell, quien representa a Cook, en el documento legal recogido por Axios.

En ese sentido, la denuncia resaltó que el despido se dio en medio de "acusaciones sin fundamento sobre conductas anteriores a su confirmación en el Senado, y a la gobernadora Cook nunca se le ha dado la oportunidad de abordarlas".

Durante meses, el mandatario ha pedido al banco que recorte drásticamente las tasas de interés, criticando repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por llegar "demasiado tarde" y calificándolo de "imbécil".

El presidente Trump exigió la renuncia de Cook luego de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas (FHFA), William Pulte, informara de que la gobernadora -presuntamente- había registrado como "residencia principal" dos inmuebles distintos: un condominio fuera del estado y su vivienda en Michigan, con solo unas semanas de separación.

De acuerdo con Pulte, esta acción equivale a un fraude hipotecario.

“¡Cook debe renunciar ahora!”, escribió Trump.