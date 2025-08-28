Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

El correo postal de México suspende envío de paquetes a EEUU por los aranceles

La decisión se tomó tras la decisión del Gobierno de Donald Trump de gravar, a partir del viernes próximo, los envíos de todo el mundo hacia territorio estadounidense.

Servicio de correo

Servicio de correoAFP.

Virginia Martínez
Publicado por
Virginia Martínez

En:

El servicio de correos de México suspendió temporalmente desde este miércoles los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos. La decisión se tomó tras la decisión del Gobierno de Donald Trump de gravar, a partir del viernes próximo, los envíos de todo el mundo hacia territorio estadounidense. 

"Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, en tanto se definen los nuevos procesos operativos", detallaron en un comunicado conjunto la cancillería y el Servicio Postal mexicanos.

Añadieron que pese a la suspensión se mantiene el diálogo con autoridades estadounidenses y organismos postales internacionales con el objetivo de "definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada".

La orden ejecutiva dictada por Trump resuelve eliminar la exención de aranceles de la que gozaban hasta ahora los pequeños paquetes postales, esto es aquellos envíos de mercancías con un valor igual o inferior a 800 dólares.

La medida de Trump

Desde el viernes, los paquetes que lleguen a Estados Unidos serán sometidos a las mismas tasas aduaneras aplicadas a las otras importaciones provenientes de los países de origen. Por ejemplo, 15% para los países de la Unión Europea (UE) o 50% para India.

Solo los envíos entre particulares de un valor de menos de 100 dólares (86 euros) siguen exentos de derechos.

Recomendaciones

tracking