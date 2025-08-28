Jen Psaki, exvocera de Biden, criticó los rezos y a Trump por el tiroteo en la escuela católica de Minnesota

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de agosto, 2025

La presentadora de MSNBC y exvocera de la Administración del expresidente demócrata Joe Biden, Jen Psaki, arremetió este miércoles contra los rezos y el despliegue ordenado por el presidente Donald Trump en la ciudad de Washington, D.C., como reacción ante el trágico tiroteo ocurrido en una escuela católica en el estado de Minnesota. “La oración no es para nada suficiente. Las oraciones no ponen fin a los tiroteos escolares. Las oraciones no hacen que los padres se sientan seguros enviando a sus hijos a la escuela. Las oraciones no traen de vuelta a estos niños. Basta ya de pensamientos y oraciones”, comentó Psaki en su cuenta de X.

De igual forma, la presentadora de MSNBC comentó en otra publicación que lo ocurrido en la escuela católica de la Anunciación, en Minneapolis, era una muestra de que la operación anticrimen desplegada por Trump en la ciudad capital debía ser replanteada. “Cuando los niños están siendo baleados en sus bancas durante una misa en una escuela católica y tu plan contra el crimen es poner a la Guardia Nacional a echar mantillo en Washington, D.C., tal vez deberías replantearte tu estrategia”, señaló Psaki.

Detalles sobre el tiroteo

El tiroteo en la escuela católica tuvo un saldo de al menos dos niños muertos y más de una docena de heridos, luego de que un hombre armado decidiera abrir fuego en medio de una misa. Diferentes medios como Fox News señalaron que el presunto atacante, quien fue hallado muerto en la escena del crimen luego de dispararse a sí mismo, fue identificado por las autoridades como Roberto o Robin Westman. Registros judiciales revisados por la cadena conservadora revelaron que Westman era de Minneapolis y que, a pesar de llamarse Robert, este cambió en el año 2019 su nombre a Robin.

Durante una rueda de prensa, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, detalló que Westman se acercó al exterior del edificio y disparó con su rifle a través de las ventanas de la iglesia. O’Hara explicó que el tirador estaba armado con una pistola, una escopeta y un rifle, los cuales compró de forma legal. De igual forma, el jefe de la policía de Minneapolis destacó que Westman apuntó directamente a los niños que se encontraban sentados en los bancos.