La Guardia Nacional ya trabaja en el "embellecimiento" de DC: limpieza y recolección de basura

Publicado por Joaquín Núñez 27 de agosto, 2025

La Guardia Nacional comenzó con las tareas para "embellecer" Washington DC. Además de trabajar para bajar las tasas de criminalidad, los agentes están colaborando en la limpieza y la recolección de basura en la capital del país.

En las últimas semanas, aproximadamente 2.200 miembros de la Guardia Nacional llegaron a DC desde diferentes estados, como Misisipi o Virginia Occidental. Si bien su tarea principal es ayudar a combatir la delincuencia, otro de los objetivos de Donald Trump es emprolijar la ciudad.

"Esta semana, soldados y aviadores realizaron estudios del terreno en coordinación con socios federales y locales para iniciar proyectos de restauración de la comunidad", anunciaron desde la cuenta de X de la Guardia Nacional de DC.

"Me parece bien, como residente de Washington D. C. Pero hay otras cosas que podríamos hacer", le dijo un miembro de la Guardia Nacional al Washington Post.

Recientemente, el presidente Trump visitó a las fuerzas del orden en el centro de operaciones de la Policía de Parques de Estados Unidos, en Anacostia. Junto a otros miembros del gabinete, el presidente les agradeció por su trabajo y les llevó comida.

Durante la visita, Trump se comprometió a devolverle la "belleza" a Washington DC, con el objetivo de convertirla en una de las capitales más atractivas del mundo. Para ello, planea solicitarle al Congreso fondos adicionales para rehacer el pavimento, las medianas y los parques.

"El césped aquí murió hace unos 40 años. Así que vamos a reconstruir todos sus parques y lo haremos rápido. Va a ser como un milagro. Así que tú haz tu trabajo en materia de seguridad y yo me encargaré de arreglar físicamente este lugar, y al cabo de seis meses, o, mejor dicho, al cabo de un año, estaremos muy orgullosos de ello. Este lugar estará en su máximo esplendor en términos de belleza. Tendrás superficies completamente nuevas. Tendrás medianas completamente nuevas. Todo se verá hermoso", expresó.