La Administración Trump solicita a la Corte Suprema mantener bloqueados casi $12.000 millones en fondos de ayuda exterior
El recurso fue presentado por el Procurador General de Estados Unidos, quien advirtió que, sin la intervención inmediata del máximo tribunal, el Gobierno se vería forzado a liberar de manera acelerada miles de millones de dólares previamente asignados por el Congreso.
La Administración Trump solicitó a la Corte Suprema intervenir de forma urgente para frenar una orden judicial que la obligaría a liberar casi 12.000 millones de dólares en ayuda exterior antes del cierre del año fiscal, el 30 de septiembre.
El recurso fue presentado por el Procurador General de Estados Unidos, John Sauer, quien advirtió que, sin la intervención inmediata del máximo tribunal, el Gobierno se vería forzado a liberar de manera acelerada miles de millones de dólares previamente asignados por el Congreso a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Fondos congelados desde enero
Los recursos en disputa fueron objeto de una orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día de regreso al cargo en enero, con el objetivo de frenar casi por completo el gasto en programas de ayuda extranjera. La decisión fue presentada como parte de una estrategia más amplia de su Administración para combatir el despilfarro, el fraude y el abuso en el uso de fondos federales.
Sin embargo, el juez federal Amir Ali, bloqueó la medida a principios de año y ordenó reanudar los pagos de proyectos de USAID ya aprobados por el Congreso.
Política
Rubio pone fin a la USAID: "Los programas de ayuda los administrará el Departamento de Estado"
Diane Hernández
Fallo favorable en el tribunal de apelaciones
Ese revés inicial cambió de rumbo este mes, cuando el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia anuló parcialmente la orden del juez Ali en una votación 2-1. La mayoría consideró que los demandantes, organizaciones de ayuda extranjera que reclamaban la liberación de las subvenciones, no tenían base legal suficiente para demandar al Ejecutivo.
La jueza Karen L. Henderson, designada por George H.W. Bush, redactó la opinión de la mayoría, señalando que la causa de acción planteada por los demandantes no era válida y que no se había demostrado que Trump hubiera sobrepasado de manera clara sus facultades ejecutivas.
Argumentos ante la Corte Suprema
El caso regresa así a la Corte Suprema por segunda vez en seis meses, lo que refleja la magnitud de la disputa sobre los fondos de USAID y el alcance de la autoridad presidencial para administrar el gasto público en materia de ayuda internacional.