La Administración Trump solicita a la Corte Suprema mantener bloqueados casi $12.000 millones en fondos de ayuda exterior

Publicado por Sabrina Martin 27 de agosto, 2025

La Administración Trump solicitó a la Corte Suprema intervenir de forma urgente para frenar una orden judicial que la obligaría a liberar casi 12.000 millones de dólares en ayuda exterior antes del cierre del año fiscal, el 30 de septiembre.

El recurso fue presentado por el Procurador General de Estados Unidos, John Sauer, quien advirtió que, sin la intervención inmediata del máximo tribunal, el Gobierno se vería forzado a liberar de manera acelerada miles de millones de dólares previamente asignados por el Congreso a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Fondos congelados desde enero

Los recursos en disputa fueron objeto de una orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día de regreso al cargo en enero, con el objetivo de frenar casi por completo el gasto en programas de ayuda extranjera. La decisión fue presentada como parte de una estrategia más amplia de su Administración para combatir el despilfarro, el fraude y el abuso en el uso de fondos federales.

Sin embargo, el juez federal Amir Ali, bloqueó la medida a principios de año y ordenó reanudar los pagos de proyectos de USAID ya aprobados por el Congreso.

Fallo favorable en el tribunal de apelaciones

Ese revés inicial cambió de rumbo este mes, cuando el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia anuló parcialmente la orden del juez Ali en una votación 2-1. La mayoría consideró que los demandantes, organizaciones de ayuda extranjera que reclamaban la liberación de las subvenciones, no tenían base legal suficiente para demandar al Ejecutivo.

La jueza Karen L. Henderson, designada por George H.W. Bush, redactó la opinión de la mayoría, señalando que la causa de acción planteada por los demandantes no era válida y que no se había demostrado que Trump hubiera sobrepasado de manera clara sus facultades ejecutivas.