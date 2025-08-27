La Fundación Gates corta sus lazos con una empresa que gestiona fondos de 'dinero opaco' vinculada a los demócratas

Publicado por Carlos Dominguez 27 de agosto, 2025

La Fundación Gates ha dejado discretamente de respaldar una red sin fines de lucro relacionada al Partido Demócrata y a la agenda progresista, lo que significa un golpe significativo para un poderoso actor de la política del país.

De acuerdo a un comunicado interno, recogido en exclusiva por The New York Times (NYT), a finales de junio la Fundación Gates dejó de conceder subvenciones a las organizaciones sin fines de lucro administradas por Arabella Advisors.

Arabella Advisors es una de las consultoras filantrópicas más destacadas del país y es vista como un centro de poder en la izquierda. La empresa, con sede en Washington DC, asesora a megadonantes y organizaciones progresistas sobre qué causas respaldar financieramente.

Además de su labor de consultoría en nombre de organizaciones sin fines de lucro y filántropos, el NYT asegura que Arabella también gestiona varios fondos de dinero opaco que apoyan a los demócratas y al movimiento progresista.

La decisión de cortar vínculos con Arabella ha sido atribuida al director ejecutivo de la fundación, Mark Suzman, lo que ha provocado el malestar dentro del mundo de la filantropía progresista.

De acuerdo al NYT, algunas organizaciones sin fines de lucro que trabajan con Arabella ya están buscando distanciarse de la empresa para preservar sus relaciones con la Fundación Gates.

Millones de dólares invertidos en causas progresistas

Según los registros de la Fundación Gates, recogidos por el NYT, la fundación ha invertido unos $450 millones en fondos sin fines de lucro administrados por Arabella en los últimos dieciséis años, lo que la convierte en uno de los primeros y mayores patrocinadores de los fondos gestionados por la consultora.

Gran parte del trabajo de Arabella se realiza a través de un fondo que administra llamado New Venture Fund que, de acuerdo al NYT, actúa como patrocinador fiscal de 170 proyectos sin fines de lucro.

La Fundación Gates ha apoyado a New Venture Fund desde enero de 2008, según los registros de la fundación vistos por el NYT, y fue uno de sus principales patrocinadores iniciales.

La Fundación Gates busca cortar los intermediarios

En un comunicado interno, recogido por el NYT, y enviado a algunos empleados de Gates que supervisan los programas de subvenciones, los responsables de la fundación citaron el deseo de relacionarse más directamente con los beneficiarios de las subvenciones y reducir el uso de intermediarios como Arabella.

"Los equipos trabajan cada vez más directamente con socios programáticos, organizaciones que están profundamente arraigadas en las comunidades a las que servimos y estrechamente alineadas con nuestra misión", reza la nota. "De cara al futuro, esta es una oportunidad para construir relaciones más profundas y duraderas con esos socios - y para reforzar el tipo de legado que queremos dejar".

Asimismo, la fundación aseguró que su decisión de cortar lazos con Arabella es: "Una decisión empresarial que refleja nuestras evaluaciones estratégicas periódicas de asociaciones y modelos operativos".

El dinero extranjero fluye en la política

Casualmente, la decisión de la Fundación Gates se produce después de que Arabella haya sido objeto de escrutinio tras un informe de Americans for Public Trust que desenmascara cómo la consultora es un vehículo clave para el dinero extranjero que fluye en la política estadounidense, en particular el que proviene del multimillonario suizo Hansjorg Wyss.