Suspenden a decenas de empleados de la FEMA tras firmar una carta abierta crítica contra la Administración Trump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de agosto, 2025

La Administración Trump puso en licencia administrativa a decenas de empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) un día después de que decenas de funcionarios y exfuncionarios firmen una carta abierta cuestionando la conducción de la agencia y la supuesta falta de preparación para responder a desastres, según documentos revisados por el Washington Post.

La misiva, según el reporte, fue firmada por unos 180 empleados y exempleados de la agencia y enviada el lunes a miembros del Congreso y a otros funcionarios. En ella argumentaron que la actual dirigencia no cuenta con la experiencia necesaria para dirigir la agencia y que los recortes en programas importantes ponen en riesgo las respuestas a potenciales catástrofes, pudiendo generar, en su opinión, una crisis parecida a la vivida tras el huracán Katrina.

El martes por la noche, la oficina del administrador de FEMA notificó a varios trabajadores que quedaban en “estatus de no servicio”, es decir, manteniendo salario y beneficios, pero apartados por el momento de sus funciones. Según el WaPo, entre los empleados suspendidos están al menos dos empleados que habían participado en la respuesta federal a las inundaciones en Texas durante julio.

Según el New York Times, unos 36 empleados fueron suspendidos. Todos usaron su nombre en la misiva.

La suspensión también se produce un mes después de que la Administración Trump ponga en licencia a casi 140 empleados de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que enviaron su propia carta crítica contra la dirección del organismo federal. Iniciativas similares de protesta contra las direcciones actuales han surgido en el Instituto Nacional de Salud, la NASA y la Fundación Nacional de Ciencias.

La carta apunta como principales preocupaciones la ausencia de un administrador de la agencia con experiencia confirmado por el Senado, la reducción de programas de mitigación, recuperación y capacitación, así como la imposición de políticas que limitan la autonomía de los funcionarios de carrera. También exigieron que el Congreso proteja a FEMA de la injerencia del Departamento de Seguridad Nacional, defienda a sus empleados de “despidos políticos” y evalúe convertir a la agencia en un organismo independiente con rango de gabinete.

Jeremy Edwards, ex secretario de prensa de FEMA y firmante de la carta, subrayó la magnitud de que varios empleados firmen la misiva incluso estampando su nombre.

“El hecho de que 180 personas firmaran la carta, con una supermayoría aún trabajando dentro de la agencia, y que decenas de ellos quisieran poner sus nombres reales, refleja la gravedad del problema”, dijo Edwards. “Están así de asustados de que estemos tan mal preparados. Dice mucho de la situación actual”.