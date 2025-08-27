Trump desata ataques MAGA luego de anunciar la llegada de 600.000 estudiantes chinos

Publicado por Joaquín Núñez 26 de agosto, 2025

Donald Trump anunció que planea emitir visas para 600.000 estudiantes chinos. La propuesta fue rápidamente criticada por figuras del universo MAGA, como Steve Bannon, Marjorie Taylor Greene y Laura Loomer. El presidente defendió la iniciativa durante la última reunión de gabinete, argumentando que hay que cultivar una buena relación con China.

Recientemente, Trump aseguró que permitiría la llegada de estudiantes chinos, la cual definió como "muy importante", tanto para la diplomacia como para las universidades.

"Creo que es muy insultante decir que los estudiantes no pueden venir aquí porque saldrán y empezarán a construir escuelas y podrán sobrevivir. Pero me gusta que sus estudiantes vengan aquí. Me gusta que los estudiantes de otros países vengan aquí. ¿Y saben qué pasaría si no lo hicieran? Nuestro sistema universitario se iría al traste muy rápidamente. Y no serían las universidades más prestigiosas, sino las que luchan por mantenerse a flote. Y se sacarían del sistema 300.000 o 600.000 estudiantes", añadió.

Howard Lutnick, secretario de Comercio, defendió la iniciativa del presidente en una entrevista con Fox News. La describió como algo económicamente racional: "Bueno, el punto de vista del presidente es que lo que pasaría si no tuvieras esos 600.000 estudiantes es que se vaciarían desde arriba, todos los estudiantes irían a mejores escuelas y el 15% de las universidades y facultades con peores resultados cerrarían en Estados Unidos".

La respuesta del universo MAGA: "Esto no puede pasar"

Laura Loomer fue una de las primeras en criticar la llegada de los estudiantes chinos. La activista MAGA puso en duda la integridad de los estudiantes, acusándolos de ser espías.

"Nadie, repito, nadie quiere 600.000 'estudiantes' chinos más, también conocidos como espías comunistas, en Estados Unidos. China asesinó a 1,2 millones de estadounidenses. ¿Ahora van a sustituirnos? Esto no puede suceder", escribió en su cuenta de X.

A ella se sumó Greene, histórica aliada de Trump en el Congreso. La congresista de Georgia repitió el argumento de Loomer, añadiendo que el país debería priorizar a los estudiantes locales.

"Si negarles la entrada a estas universidades a los estudiantes chinos provoca que el 15 % de ellos suspenda, entonces estas universidades deberían suspender de todos modos, ya que están siendo respaldadas por el Partido Comunista Chino. ¿Por qué permitimos que 600.000 estudiantes de China sustituyan las oportunidades de nuestros estudiantes estadounidenses? Nunca deberíamos permitirlo", señaló.

Liz Wheeler, popular podcaster y comentarista conservadora, le respondió directamente a las declaraciones del secretario de Comercio.

"Esta es la explicación más tonta que he escuchado. ¡Por supuesto, cerremos las universidades! Su negocio es adoctrinar a los estudiantes para convertirlos en marxistas revolucionarios acérrimos. Si quieres salvar a Estados Unidos, tendrás que arrasar con el sistema universitario. Es la oportunidad perfecta para empezar", expresó.

Por último estuvo Bannon, asesor durante la primera Administración Trump, quien declaró que "por el momento no debería haber estudiantes extranjeros" en el país.