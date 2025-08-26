Trump propone la pena de muerte para quienes cometan asesinatos en Washington DC

El presidente Donald Trump durante la reunión de gabinete con su AdministraciónZUMAPRESS.com / Cordon Press

Publicado por Agustina Blanco 26 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump señaló el martes durante una reunión de gabinete que su Administración buscará la pena de muerte en todos los casos de asesinato en Washington DC, como parte de una ofensiva más amplia contra el crimen en la capital.

"Cualquiera que asesine algo en la capital, pena capital. Si alguien mata a alguien en la capital, Washington DC, pediremos la pena de muerte". El presidente enfatizó que esta medida sería un "fuerte preventivo", aunque reconoció dudas sobre si el país está listo para implementarla. "No sé si estamos preparados para esto en este país, pero no tenemos elección", agregó.

🚨 @POTUS: "If somebody kills somebody in the capital — Washington, D.C. — we're going to be seeking the death penalty." pic.twitter.com/Aa47sLzDbk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 26, 2025

El anuncio forma parte de una serie de acciones contra la delincuencia en DC, donde Trump desplegó a principios de este mes fuerzas federales y tropas de la Guardia Nacional para abordar lo que describió como una "epidemia de crimen".

Según datos del Departamento de Policía Metropolitana de DC, el crimen violento en la ciudad ha disminuido en un 26% en lo que va del año en comparación con el mismo período de 2024, alcanzando niveles no vistos en más de 30 años.

Por su parte, la Administración Republicana ha reportado más de 1.000 arrestos y más de 100 armas ilegales incautadas desde el despliegue contra el crimen organizado.

🚨 Over 1,000 arrests and more than 100 illegal guns seized.



Last night, another 86 arrests including multiple suspects accused of assaulting law enforcement and National Guard — and a suspected Tren de Aragua gang member.



Every day of our mission we are making DC safe again. pic.twitter.com/PhP26CEtZi — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 25, 2025