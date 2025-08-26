La Guardia Costera descarga unas 76.140 libras de narcóticos ilegales en Port Everglades

Publicado por Carlos Dominguez 26 de agosto, 2025

La Guardia Costera descargó el lunes unas 76.140 libras de narcóticos en Port Everglades, valoradas en $473 millones, marcando la mayor cantidad de drogas descargadas de su historia.

De acuerdo al portal United States Coast Guard News, la tripulación del Cutter Hamilton descargó aproximadamente 61.740 libras de cocaína y aproximadamente 14.400 libras de marihuana.

Las autoridades, por su parte, aseguraron que la gran cantidad de drogas incautadas representa un duro golpe contra las organizaciones criminales transnacionales.

"La Guardia Costera de EEUU, en colaboración con nuestros socios federales del Departamento de Defensa e internacionales, está descargando 61.740 libras de cocaína, lo que representa una victoria significativa en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, destacando nuestro compromiso inquebrantable de salvaguardar a la nación del tráfico ilícito y sus efectos devastadores", dijo el contralmirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sureste de la Guardia Costera.

Asimismo, el funcionario confirmó que esta descarga de narcóticos ilegales impidió que aproximadamente 23 millones de dosis letales potenciales llegaran a los Estados Unidos.

"Para poner esto en perspectiva, las posibles 23 millones de dosis letales de cocaína incautadas por la Guardia Costera de EEUU y nuestros socios son suficientes para provocar una sobredosis mortal a toda la población del estado de Florida, lo que subraya la inmensa amenaza que supone el tráfico transnacional de drogas para nuestra nación", añadió Chamie.

Un 80% de los narcóticos se intercepta en altamar

La Guardia Costera asegura que detectar e interceptar a los traficantes de drogas ilícitas en altamar implica una importante coordinación interinstitucional e internacional, ya que el 80% de las drogas se interceptan en altamar.

Para proteger el territorio nacional del tráfico de estupefacientes ilícitos desde Sudamérica a los Estados Unidos, la Guardia Costera está acelerando sus operaciones antidroga en el Océano Pacífico Oriental en apoyo de la Operación Víbora del Pacífico.

"El 80% de las incautaciones de drogas ilícitas se producen en el mar. La Guardia Costera de EEUU está intensificando las interceptaciones marítimas en el Pacífico Oriental para detener a los carteles y organizaciones criminales, cortando el tráfico de drogas y personas antes de que llegue a las costas estadounidenses", aseguró en X la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.