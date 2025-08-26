La Cámara de Representantes ordena a los administradores del patrimonio de Epstein entregar registros financieros y posibles listas de clientes

Publicado por Sabrina Martin 25 de agosto, 2025

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dio un paso clave este lunes en su investigación sobre Jeffrey Epstein, al emitir una citación dirigida al patrimonio del fallecido delincuente sexual. El presidente del comité, James Comer (R-Ky.), solicitó la entrega de documentos considerados relevantes para esclarecer posibles fallos en la gestión federal del caso, así como detalles sobre las redes de tráfico sexual vinculadas a Epstein y su entorno.

En una carta a los abogados que administran el patrimonio, Comer exigió que los documentos se entreguen antes del 8 de septiembre. La petición incluye registros financieros, listados de llamadas y visitas, el testamento de Epstein, el acuerdo de no procesamiento firmado en 2008 y cualquier material que pueda interpretarse como un listado de clientes vinculados a actividades sexuales ilícitas.

Un abogado de los albaceas testamentarios aseguró a Fox News Digital que los administradores están revisando la citación y que cumplirán con lo que dicte el proceso legal.

Próxima comparecencia de Alexander Acosta

Además de la citación, Comer anunció que Alexander Acosta, exsecretario de Trabajo y fiscal federal en Florida en 2008, será entrevistado el 19 de septiembre a puerta cerrada. Acosta fue el funcionario que firmó el controvertido acuerdo de no procesamiento que permitió a Epstein evitar cargos federales graves, pacto que posteriormente fue criticado por dejar fuera a más de 30 víctimas menores de edad.

Contexto: condena y cuestionamientos

Epstein se declaró culpable en 2008 de dos cargos estatales relacionados con la prostitución de una menor y cumplió 13 meses en una cárcel local bajo un programa de trabajo. También se registró como delincuente sexual y llegó a acuerdos confidenciales con varias víctimas. El arreglo permitió que sus co-conspiradores evitaran cargos, un punto retomado durante el juicio federal contra Ghislaine Maxwell en 2021 y que ahora forma parte de la apelación de Maxwell ante la Corte Suprema.