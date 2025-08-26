Trump busca eliminar el poder de veto de los senadores sobre jueces federales y aumenta la presión sobre Grassley

Publicado por Joaquín Núñez 25 de agosto, 2025

Crece la tensión entre Donald Trump y Chuck Grassley por el uso del 'blue slip' en las nominaciones judiciales. Mientras que el presidente del Comité Judicial del Senado insiste en mantener la histórica tradición, Trump la definió como una "vieja costumbre obsoleta" y sigue presionando para eliminarla.

El 'blue slip' no es una norma formal del Senado ni está incluido en la Constitución Nacional, sino que es un precedente interno que tiene más de cien años de antigüedad. Se utiliza en el proceso de nominación y confirmación de jueces federales. Hace semanas que Trump manifestó su descontento con esta norma no escrita, la cual describió esta costumbre como un simple "pacto de caballeros". Esto lo llevó a chocar públicamente con el senador de Iowa.

En un nuevo capítulo de este enfrentamiento, el presidente se expresó en Truth Social sobre esta práctica y volvió a Grassley, actualmente el miembro más longevo de la Cámara Alta.

"Tengo el derecho constitucional de nombrar jueces y fiscales federales, pero ese DERECHO me ha sido completamente arrebatado en los estados que solo tienen un senador demócrata. Esto se debe a una antigua y obsoleta 'costumbre' conocida como 'BLUE SLIP', que el senador Chuck Grassley, del gran estado de Iowa, se niega a revocar, a pesar de que los demócratas, incluido el corrupto Joe Biden (¡dos veces!), lo han hecho en numerosas ocasiones. Por lo tanto, los únicos candidatos que puedo confirmar para estos puestos tan importantes son, aunque parezca increíble, ¡demócratas!", escribió el presidente.

"Chuck Grassley debería permitir que candidatos republicanos fuertes ascendieran a estos puestos tan vitales y poderosos, y decirles a los demócratas, como ellos nos dicen a menudo, ¡que se vayan al INFIERNO!", sumó.

La respuesta de Grassley

El veterano senador de Iowa se mostró inflexible en su cuenta de X, donde le dedicó algunas publicaciones a los ataques del presidente. Explicó cómo la histórica regla ayudó a los republicanos durante los últimos cuatro años, dando a entender que eliminarla podría ser contraproducente a futuro, cuando el GOP se encuentre en minoría en el Congreso.

"El 'blue slip', con 100 años de antigüedad, permite a los senadores del estado de origen opinar sobre los fiscales federales y los jueces de los tribunales de distrito. En la Administración Biden, los republicanos mantuvieron a 30 LIBERALES FUERA DE LOS TRIBUNALES, QUE EL PRESIDENTE TRUMP AHORA PUEDE LLENAR CON CONSERVADORES", señaló Grassley.

"Un candidato a fiscal federal o juez de distrito sin un blue slip no tiene los votos necesarios para ser confirmado en el Senado y tampoco los tiene para salir del comité. Como presidente, preparé a los candidatos del presidente Trump para el ÉXITO, NO para el FRACASO", sumó.