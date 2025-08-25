La Administración busca perseguir la "profanación de la bandera" con cárcel y otras sanciones

Publicado por Santiago Ospital 25 de agosto, 2025

"Restaurar el respeto, el orgullo y la santidad de la bandera estadounidense". Ese es el objetivo declarado de una orden ejecutiva firmada por el presidente este lunes, en la que ordena a la Fiscalía General que persiga "enérgicamente" a cualquiera que "profane" la Barras y Estrellas.

"Durante casi dos siglos y medio, miles de patriotas estadounidenses han luchado, sangrado y muerto para que la bandera siga ondeando con orgullo. La bandera estadounidense es un símbolo especial en nuestra vida nacional que debe unir y representar a todos los estadounidenses de cualquier origen y condición social. Profanarla es algo especialmente ofensivo y provocador", se puede leer en la orden llamada Persiguiendo la Quema de la Bandera Estadounidense.

"A quien queme una bandera, le caerá un año de cárcel", afirmó el mandatario durante la rúbrica. "Verán cómo se acaba inmediatamente con la quema de banderas". La orden, sin embargo, no precisa la duración del castigo.

Con su firma, el mandatario ordenó también que se revoque o cancele cualquier trámite de residencia o naturalización, "y otros beneficios de inmigración", a los inmigrantes que atenten contra la insignia nacional.

La Corte Suprema de Justicia falló en 1989 que quemar la bandera era una acto protegido por la Primera Enmienda. Por eso, en su orden Trump manda a la vez a enfocarse en quienes habiendo cometido otros delitos hayan también quemado la bandera, procesándolos por el primero, y a buscar un nuevo caso que pueda impugnar la sentencia del Tribunal Supremo.