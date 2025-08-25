Mike Johnson elogia a Trump por la reducción de homicidios en Washington DC y lo nomina para el Premio Nobel de la Paz

Publicado por Agustina Blanco 25 de agosto, 2025

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), afirmó el lunes que el presidente Donald Trump merece el Premio Nobel de la Paz por su reciente intervención en la fuerza policial de Washington, DC, tras un período de 11 días consecutivos sin homicidios reportados en la ciudad, según señaló la Casa Blanca.

En una publicación en redes sociales, Johnson expresó: “Hay MUCHAS razones por las que el presidente Trump merece el Premio Nobel de la Paz, pero 11 días seguidos sin asesinatos en Washington, D.C., podrían encabezar la lista. Calles más seguras. Comunidades más fuertes. ¡Estados Unidos ha vuelto!”.

There are MANY reasons why President Trump deserves the Nobel Peace Prize - but 11 straight days with ZERO murders in Washington, D.C. might top the list.



SAFER streets. STRONGER communities.



AMERICA IS BACK! 🇺🇸 https://t.co/I6z9y6hAi8 — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) August 25, 2025

El comentario de Johnson proviene de una respuesta a una publicación del equipo de comunicaciones de la Casa Blanca, que destacó que no se reportaron incidentes de homicidios en la capital entre el 14 y el 24 de agosto. Estas estadísticas provienen de datos preliminares publicados por el Departamento de Policía Metropolitana de DC.

11 days without a murder in Washington, D.C. https://t.co/sFMDfBjBEr pic.twitter.com/eizydXBlHV — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 25, 2025

Sin embargo, los datos también indican que se registraron dos homicidios desde que Trump asumió el control del departamento de policía de la ciudad el 11 de agosto: uno el mismo 11 de agosto y otro el 13 de agosto, según recoge The Hill.