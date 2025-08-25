El ICE detiene a Abrego García y lo procesa para su deportación

Publicado por Santiago Ospital 25 de agosto, 2025

Tras volver de la megaprisión en El Salvador, el próximo destino de Kilmar Abrego García podría llevarlo hasta África. Así lo afirmó su equipo legal, que este lunes anunció haber presentado una demanda para evitar que aborde un vuelo de deportación a Uganda.

Rodeado de manifestantes, entre gritos y carteles de protesta, el letrado Simon Sandoval-Moshenberg informó de que, en su nueva presentación judicial a una corte federal de Maryland, el inmigrante salvadoreño protesta ante su posible deportación a Uganda o "a cualquier otro país a menos que y hasta que haya tenido un juicio justo".

La demanda también apunta contra su actual detención. Según el abogado, Abrego García fue detenido por ICE al acudir a una entrevista este lunes a la mañana. "Lo detuvieron inmediatamente que llegó al sexto piso", aseguró, añadiendo que no le explicaron el motivo de la detención. "La única razón por la que han decidido detenerlo es para castigarlo".

En concreto, Sandoval-Moshenberg exige un juicio ante un juez de inmigración antes de una posible deportación.

El inmigrante salvadoreño, a quien el Gobierno acusa de ser parte de la Mara Salvatrucha (o MS-13), había sido liberado de custodia federal hace tan sólo días. Tras volver del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, se encontraba recluido en una prisión cercana a Nashville, Tennessee.

Entre el nombre de posibles destinos anunciados por sus abogados en las últimas horas, además de Uganda, se encuentran Sudán del Sur y Costa Rica.

El Departamento de Justicia le ofreció enviarlo a este último país a cambio de que se declarara culpable de tráfico de personas, según Fox News. El acusado, que previamente se había declarado inocente, rechazó el acuerdo. El equipo legal de Abrego García asegura que las supuestas condiciones del pacto, aceptar la culpabilidad e ir a Costa Rica o, si no, ser enviado a Uganda, demuestran una campaña vengativa y personal de la Administración.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la detención, y aseguró que el salvadoreño estaba "siendo procesado para su deportación".

"El presidente Trump no va a permitir que este extranjero ilegal, que es miembro de la banda MS-13, traficante de personas, maltratador doméstico en serie y depredador de niños, siga aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses", añadió.