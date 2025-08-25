La Guardia Nacional comenzó a portar armas en Washington DC tras orden de la Administración Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de agosto, 2025

La agencia de noticias The Associated Press (AP) informó este domingo que algunas unidades de la Guardia Nacional desplegadas en Washington D.C. fueron vistas portando armas, incluyendo pistolas y rifles. Según el medio, uno de sus fotógrafos en la ciudad detalló que pudo ver a varios miembros de la Guardia Nacional de Carolina del Sur afuera de Union Station con pistolas enfundadas. De igual forma, AP informó que la fuerza de tarea conjunta que ha asumido las labores de seguridad en Washington DC dijo a través de un comunicado que las unidades comenzaron a portar sus armas de servicio el domingo y que las normas militares establecen que la fuerza debe usarse “solo como último recurso y únicamente en respuesta a una amenaza inminente de muerte o de lesiones corporales graves”.

Lo publicado por la agencia de noticias tuvo lugar poco después de que la cadena NBC informara que las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington DC comenzarían a portar armas de fuego desde la noche del domingo. De acuerdo con el medio, un funcionario del Departamento de Defensa con conocimiento de la planificación, y quien decidió hablar bajo condición de anonimato, comentó que buena parte de los miembros de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad capital llevarán pistolas M17, mientras que algunas tropas portarán rifles M4. El funcionario también le comentó a NBC que el personal de la Guardia Nacional desplegado en Washington DC podrá hacer uso de sus armas en el caso de que se encuentren en peligro.

La Guardia Nacional fue desplegada por el presidente Donald Trump con el fin de combatir el crimen en la capital del país, así como también para poder enfrentar el problema de inmigración ilegal que existe en la ciudad, materializando mayores detenciones que eventualmente puedan culminar en deportaciones.

La orden de Hegseth

El pasado viernes, el secretario de Defensa Pete Hegseth había ordenado autorizar a 2.000 miembros de la Guardia Nacional portar armas mientras estuvieran desplegados en Washington DC. De acuerdo con lo informado por NBC, dicha orden representó un cambio drástico, tomando en cuenta que, hasta ahora, la Guardia estaba desarmada y cumplía funciones de apoyo a las fuerzas del orden existentes en la ciudad, con apoyo al flujo de multitudes o patrullas comunitarias de seguridad.

Hasta los momentos, poco más de 2.200 miembros de la Guardia han sido desplegados en la ciudad capital, con buena parte de estos provenientes de fuera del estado. Si bien buena parte de la ciudad ha manifestado su descontento con esta medida, lo cierto es que los índices de criminalidad se han reducido desde que Trump decidió desplegar las tropas el pasado 11 de agosto. De hecho, el Departamento de la Policía Metropolitana de Washington le comentó a Fox News que no se ha reportado ningún asesinato en la ciudad desde el 13 de este mes.