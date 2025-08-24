El Pentágono planea un despliegue militar en Chicago mientras Trump intensifica la lucha contra el crimen

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de agosto, 2025

El Pentágono está elaborando planes para un posible despliegue de tropas en Chicago, en el marco de la estrategia del presidente Donald Trump de intensificar la lucha contra el crimen, la indigencia y la inmigración ilegal en las ciudades más importantes de Estados Unidos.

Según funcionarios consultados por el Washington Post, el primer medio que cubrió la noticia, la iniciativa contempla movilizar a varios miles de miembros de la Guardia Nacional desde septiembre, con la posibilidad de incluir también a efectivos en servicio activo durante la operación, aunque esta última opción es menos probable.

De concretarse, la operación seguiría el modelo en junio en Los Ángeles, cuando se enviaron unos 4.000 guardias nacionales de California y 700 marines pese a la crítica y oposición de las autoridades locales. Asimismo, en caso de realizarse, el despliegue ocurriría tras el envío de más de 2.200 efectivos de la Guardia Nacional en Washington D. C. por orden del presidente Trump.

Esta última operación fue defendida por Trump como una medida necesaria para restaurar el orden en la capital, y ahora busca hacer lo propio en Chicago.

El mandatario ha señalado en reiteradas ocasiones a la ciudad como símbolo de lo que describe como “desgobierno demócrata”. El viernes, acusó al alcalde Brandon Johnson de ser “incompetente” y adelantó que Chicago podría ser el próximo objetivo de su plan de intervención federal.

“Chicago es un desastre. Tiene un alcalde incompetente. Groseramente incompetente”, dijo Trump, en comentarios que los líderes locales rechazaron de inmediato como infundados. “Y vamos a arreglar eso probablemente a continuación. Ese será el próximo después de este. Y ni siquiera será difícil”.

Los demócratas han cuestionado duramente las aseveraciones del presidente, denunciando que está extralimitándose en sus funciones.

“Después de usar Los Ángeles y Washington D. C. como su campo de pruebas para un autoritarismo desmedido, Trump ahora coquetea abiertamente con la idea de tomar el control de otros estados y ciudades”, dijo el gobernador de Illinois, JB Pritzker. “Su objetivo es incitar miedo en nuestras comunidades y desestabilizar los esfuerzos de seguridad pública existentes, todo para crear una justificación que le permita abusar aún más de su poder”.

Asimismo, el alcalde Johnson dijo en un comunicado que las palabras de Trump demuestran la falta de coordinación entre el Gobierno federal y las autoridades locales.

“Nos preocupa profundamente el impacto de cualquier despliegue ilegal de tropas de la Guardia Nacional en Chicago. El problema del enfoque del presidente es que carece de coordinación, es innecesario y es insensato”, afirmó.

Además de un potencial despliegue de tropas, la Casa Blanca se encuentra planificando acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para intensificar las redadas contra migrantes indocumentados y desafiar las políticas de “ciudades santuario” por parte de los demócratas.

La potencial medida se produce en un contexto de inseguridad persistente. Chicago, con 2,7 millones de habitantes, registró 573 homicidios en 2024, la cifra más alta en el país, aunque su tasa fue superada por ciudades como San Luis, Detroit o Baltimore. Si bien las autoridades locales reconocen el desafío, las mismas rechazan que la solución pase por militarizar las calles, al contrario del enfoque de la Administración Trump.

A pesar de las críticas contra Trump, la ley permite al presidente federalizar la Guardia Nacional bajo el Título 10 en caso de “rebelión”, e incluso invocar la Ley de Insurrección para desplegar tropas en servicio activo, no obstante, una medida de este estilo resultaría altamente controvertido y podría abrir un frente legal.