El Partido Demócrata perdió 2.1 millones de votantes registrados desde 2020

Publicado por Santiago Ospital 24 de agosto, 2025

El Partido Demócrata perdió 2,1 millones de votantes registrados desde las elecciones de 2020. Mientras, el Partido Republicano ganó 4,5 millones. Así, los demócratas que hace un lustro se dirigieron a las urnas con una ventaja de casi 11 puntos porcentuales, en 2024 vieron mermar esa ventaja a un 6 puntos.

Treinta estados y Washington DC permiten a sus ciudadanos registrarse a votar según su afiliación partidaria. La formación azul perdió terreno frente al GOP en todos y cada uno. Lista que incluye bastiones como California y estados bisagra como Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Pensilvania.

Aquellos datos se desprenden de un análisis de The New York Times de datos de la plataforma especializada L2. Las pérdidas más notables, según el Times, se produjeron en votantes hombres y jóvenes. Mientras que en 2018 el Partido Demócrata registró el 66% de los nuevos votantes menores de 45, en 2024 hizo lo propio con 48%. Lo mismo era cierto para el 49% de los hombres en 2020, porcentaje que en 2024 bajó al 39%.

Como constataron las elecciones, el partido perdió atractivo también para el votante latino. Pero no sólo a la hora de acercarse a las urnas, sino que incluso en el paso previo: el periódico notó este "encanto en declive" de la formación azul para los hispanos en todos los estados que registran la etnia del votante.

En Florida, por ejemplo, la cifra de nuevos votantes latinos que, al elegir registrarse por uno de los dos principales partidos, optó por el demócrata cayó del 52% en 2020 al 33% el año pasado. En Carolina del Norte, bajó del 72% al 58%.

"¿Por qué alguien querría ser demócrata?"



Para el experimentado estratega demócrata Steve Schale el problema es, al menos en parte, el cambio en la forma en que el partido registra votantes.

"Puedo hablar de cerca de la experiencia de Florida: las únicas oportunidades en los últimos 20 años en las que los demócratas han obtenido ganancias reales en el registro de votantes se debieron a esfuerzos impulsados por el partido o por los candidatos", afirmó, criticando en cambio la estrategia del partido de ceder el registro a ONG. "Todo lo demás tiene una tendencia en sentido contrario".

"El argumento de que es responsabilidad del partido convencer a los votantes después de que se hayan registrado es una tontería", aseguró. Las organizaciones se centran en registrar a ciertos grupos, como afroamericanos o hispanos, tomando por hecho que votarán por las listas demócratas. "Los esfuerzos para registrar nuevos votantes deben hacer ambas cosas: persuadir y registrar (por eso los únicos que parecen funcionar son los centrados en el partido o el candidato)".

"Creo que debería ser una alarma", sostuvo el estratega demócrata Eddie Vale a The Hill. "Creo que es un problema real". Igual de alarmista, menos medido, un donante se preguntó "por qué alguien querría ser demócrata": "Nuestro partido es un desastre. Nuestro liderazgo es un desastre. Nuestro mensaje es un desastre".

La crisis de votantes registrados se suma así a la financiera, de favorabilidad y liderazgo de un partido que todavía busca un norte tras perder las elecciones presidenciales: