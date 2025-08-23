El Senado de Texas aprueba el nuevo mapa electoral republicano

Publicado por Williams PerdomoAFP 23 de agosto, 2025

Los senadores del estado de Texas aprobaron la mañana de este sábado un nuevo mapa electoral que podría darle hasta cinco escaños adicionales al Partido Republicano en la Cámara de Representantes federal.

Los senadores votaron divididos por línea partidaria 18-11 tras más de ocho horas de debate. El gobernador de Texas, Greg Abbott, deberá ratificar el nuevo mapa para que entre en vigor.

La iniciativa republicana modifica específicamente los distritos en zonas tradicionalmente demócratas como Austin, Dallas, Houston y el sur de Texas. Con ello, los republicanos aseguraron mayores oportunidades de extender su control en la Cámara.

Esta distribución de distritos con objetivos partidistas se denomina Gerrymandering y se ha convertido en una práctica habitual en Estados Unidos. De hecho, en California, el estado más poblado del país, los demócratas respondieron con la misma estrategia. El gobernador demócrata Gavin Newsom propuso un mapa californiano que daría a su partido hasta cinco escaños adicionales para socavar la iniciativa texana.

El jueves, la legislatura estatal de California aprobó ese plan por unanimidad, con una contundente mayoría en ambas cámaras, controladas por los demócratas.