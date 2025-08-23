Trump sugiere la posibilidad de expandir su plan contra el crimen a Chicago y otras ciudades

Publicado por Agustina Blanco 22 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump señaló el viernes su intención de extender la ofensiva federal contra el crimen, iniciada recientemente en Washington DC, a otras ciudades de Estados Unidos, con Chicago como el próximo objetivo probable.

Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, donde anunció que el sorteo del Mundial 2026 se celebrará en el Kennedy Center, Trump describió a Chicago como "un desastre" y criticó duramente al alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, a quien calificó de "sumamente incompetente".

President Trump says Chicago is the next target for a crime crackdown after DC:



"Chicago's a mess. You have an incompetent mayor, grossly incompetent. And we'll straighten that one out probably next... that will be our next one... and it won't even be tough." pic.twitter.com/RGlanxggA1 — Libs of TikTok (@libsoftiktok) August 22, 2025

"Después de que hagamos esto, iremos a otro lugar y lo haremos seguro también. Haremos que nuestro país sea muy seguro", afirmó Trump.

No sólo en Chicago, también Nueva York



El presidente no limitó sus comentarios a Chicago, deslizando también a Nueva York como otro posible destino para su campaña contra el crimen.

La respuesta de Chicago



El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, recogió el guante y respondió a los comentarios del republicano, expresando que la posibilidad de un despliegue de la Guardia Nacional, sería una acción "descoordinada, innecesaria y poco sólida", según reseña Reuters.

Johnson además señaló que el progreso en la reducción del crimen en Chicago se debe a los esfuerzos locales. "Hay muchas cosas que el gobierno federal podría hacer para ayudarnos a reducir el crimen y la violencia en Chicago, pero enviar al ejército no es una de ellas", afirmó.