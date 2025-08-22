Un Juez federal descalificó a Alina Habba como fiscal interina de Nueva Jersey por supuesta falta de autoridad legal

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de agosto, 2025

Un juez federal dictaminó este jueves que la fiscal federal interina de Nueva Jersey, Alina Habba, carece de autoridad legal para seguir procesando casos federales en dicho estado. Según informó el diario The New York Times, el juez para el Distrito Medio de Pensilvania Matthew Brann señaló que Habba debía ser inmediatamente descalificada de los casos en curso en Nueva Jersey al no estar calificada para el cargo, y añadió que esta había actuado sin autoridad legal por más de un mes.

"Ante la cuestión de si la señora Habba está ejerciendo legalmente las funciones y deberes del cargo de fiscal federal para el Distrito de Nueva Jersey, concluyo que no lo está", resolvió Brann tras una audiencia la semana pasada. Sin embargo, el juez federal, quien fue nominado para la corte del Distrito Medio de Pensilvania en el año 2012 durante la Administración del expresidente demócrata Barack Obama, pausó su decisión para permitir que la Administración del presidente Donald Trump pudiera apelar su fallo. Según la cadena CNN, el Departamento de Justicia aseguró que impugnará la decisión de Brann, la cual podría afectar a fiscales federales nombrados de manera similar en otros distritos federales.

Maniobras semánticas

De acuerdo con el Times, Brann debía decidir si Habba podía seguir sirviendo como fiscal federal interina de Nueva Jersey después de que Trump evitara su proceso de confirmación en el Senado, el cual es requerido para mantenerla en su cargo. Anteriormente, Habba fue la abogada personal del líder republicano e incluso la portavoz de su campaña presidencial antes de que este decidiera nombrarla fiscal federal interina de Nueva Jersey el pasado marzo.

Según la cadena Fox News, si bien el nombramiento culminó el 1 de julio, tanto Trump como la fiscal general Pam Bondi recurrieron a una serie de vacíos legales federales para poder declararla como fiscal federal interina en lugar de procuradora federal interina del distrito. El juez detalló que el presidente y la fiscal general recurrieron a una maniobra semántica que no era legal, y añadió que Habba carecía oficialmente de fundamento jurídico para seguir ejerciendo como la fiscal federal interina de Nueva Jersey desde dicha fecha.