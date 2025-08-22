California: Newsom y los demócratas aprueban una ley para someter a votación el nuevo mapa congresional

El gobernador de California, Gavin Newsom, habla en una conferencia de prensa AFP / Archivo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 21 de agosto, 2025

Un día después de que la Cámara de Representantes de Texas aprobó un nuevo mapa de distritos que favorecerá a los republicanos en las midterms de 2026, los demócratas de California y el gobernador Gavin Newsom aceleraron el paso para promulgar una ley que somete a votación un nuevo mapa congresional que beneficiará directamente al Partido Demócrata el próximo año.

Ahora, el nuevo mapa electoral de California está en manos de los electores, que deberán decidir en las urnas si aceptan o no los nuevos límites distritales el próximo noviembre.

De acuerdo con las proyecciones de los especiales, los nuevos mapas electorales de California y Texas sumarán cinco escaños en la Cámara de Representantes federal para los demócratas y los republicanos respectivamente. En Texas aún falta que el Senado apruebe el mapa y que el gobernador de Texas, Greg Abbott, estampe su firma. No hay dudas de que ese paso sucederá.

En la ley promulgada hoy por Newsom, se le saca el poder a la comisión independiente que se encarga de dibujar de manera objetiva y apartidista las líneas distritales, dándole el poder directamente a los electores. En cambio, en Texas, no hace falta una elección para cambiar los mapas congresionales.

Tanto los republicanos de Texas como los demócratas de California están siendo criticados por los presentar nuevos mapas electorales con fines partidistas. Esta práctica, comúnmente conocida como Gerrymandering, ha sido aplicada por ambos partidos a lo largo de los últimos años.

Los demócratas han justificado su propuesta como una respuesta directa al mapa de Texas, impulsado por el presidente Donald Trump. Los republicanos, en cambio, argumentan que los cambios demográficos justifican el redibujo de los distritos.

Los legisladores republicanos de Texas también han expuesto que los demócratas han llevado adelante exactamente la misma práctica en el pasado en otros estados, tildando las críticas de sus adversarios de doble rasero.

“No queremos esta pelea y no elegimos esta pelea, pero con nuestra democracia en juego, no vamos a huir de esta pelea”, justificó el legislador demócrata californiano Marc Berman.

Los republicanos de California, mientras tanto, prometieron seguir combatiendo la propuesta tras presentar una demanda legal y una investigación federal sobre el asunto.

El líder republicano de la minoría en la Asamblea de California, James Gallagher, de hecho, afirmó que el presidente Trump estaba “equivocado” al impulsar nuevos mapas electorales para añadir escaños republicanos en diversos estados, argumentando que el presidente estaba respondiendo a la manipulación partidista de los demócratas en otros estados.

Sin embargo, Gallagher advirtió que el enfoque de batalla Newsom para combatir el mapa electoral de Texas era peligroso.

“¿Qué pasa cuando avanzas luchando fuego con fuego? Lo quemas todo”, afirmó el legislador republicano.

Además de California y Texas, hay al menos seis estados —Illinois, Nueva York, Florida, Misuri, Ohio e Indiana— cuyas autoridades están evaluando como redistribuir sus distritos electorales con fines partidistas.