La Administración Trump detiene la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de agosto, 2025

El secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves que la Administración del presidente Donald Trump pausó la emisión de todas y cada una de las visas de trabajo para conductores de camiones comerciales, al explicar que el aumento de inmigrantes que trabajan en este tipo de vehículos representa un peligro para los estadounidenses. El anuncio tiene lugar poco después de que un inmigrante ilegal de la India llamado Harjinder Singh acabara con la vida de tres personas tras un accidente en una carretera de Florida.

"Con efecto inmediato estamos pausando toda emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales. El creciente número de conductores extranjeros que operan grandes camiones de carga en las carreteras de EE. UU. está poniendo en peligro vidas estadounidenses y socavando los medios de vida de los camioneros estadounidenses", comentó Rubio en una publicación en su cuenta de X.

Los conductores de camiones comerciales tendrán que manejar el inglés

Desde el inicio de su segunda presidencia, Trump ha tomado diferentes tipos de medidas para abordar las preocupaciones que muchos estadounidenses han expresado sobre los conductores de camiones, al asegurar que muchos de estos ni siquiera manejan el inglés. En abril, el líder republicano firmó una orden ejecutiva que ordena hacer cumplir una norma que exige expresamente que todos los conductores de camiones comerciales en los Estados Unidos cumplan con todos los estándares de dominio del idioma.

La nueva orden firmada por Trump exige que los conductores aprueben pruebas básicas de alfabetización en lectura, escritura y expresión oral en inglés sin la ayuda de un intérprete, y ordena a todos los estados del país incorporar evaluaciones de idioma en el proceso de obtención de la licencia de conducir comercial. Tras emitir la orden, la Asociación Estadounidense de Camioneros publicó un comunicado en el que expresó su agradecimiento al presidente por "responder a nuestras preocupaciones sobre la aplicación desigual de esta regulación existente".