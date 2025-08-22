Con pizzas y hamburguesas, Trump visitó a las tropas y fuerzas del orden en Washington DC: "Solo quería darles las gracias"

Publicado por Joaquín Núñez 21 de agosto, 2025

Donald Trump visitó a las fuerzas del orden y a los miembros de la Guardia Nacional en Washington DC. Acompañado de algunos miembros del gabinete y otros funcionarios, el presidente llevó pizzas, hamburguesas y les mostró su apoyo para seguir combatiendo la criminalidad en la capital del país. "Es como un lugar diferente, una ciudad diferente", afirmó el republicano.

Trump llegó en la tarde del jueves al centro de operaciones de la Policía de Parques de Estados Unidos, en Anacostia. Allí, habló ante agentes del FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración para el Control de Drogas, la Guardia Nacional, el Servicio de Alguaciles, el Servicio Secreto, el Departamento de Policía Metropolitana (MPD), y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Con el presidente estuvieron la fiscal general Pam Bondi; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el secretario del Interior, Doug Burgum; el subjefe de gabinete, Stephen Miller; y la fiscal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, entre otros.

Trump comenzó agradeciéndoles a las fuerzas del orden por su trabajo, para luego anunciar que buscaría extender el despliegue para proteger la seguridad pública. Bajo la sección 740 de la Home Rule Act de 1973, el presidente puede tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) por un periodo de 30 días, siempre y cuando notifique al Congreso de su decisión.

"Los veo a ustedes y entiendo por qué, porque no hay juegos. ¿Verdad? No estamos jugando. Vamos a hacer que sea seguro. Y luego nos iremos a otros lugares, pero nos quedaremos aquí por un tiempo. Queremos que esto sea absolutamente perfecto. Es nuestra capital. Y supongo que lo fue hace muchos años, pero ciertamente no ha tenido una buena racha. Y tienen que ser fuertes. Tienen que ser duros. Tienen que hacer su trabajo. Hagan lo que haga falta para hacer su trabajo, tienen que hacerlo. Las cifras de delincuencia han bajado mucho", expresó el republicano.

"Hemos obtenido unos resultados increíbles. Es como un lugar diferente. Es como una ciudad diferente. Es la capital, va a ser la mejor del mundo. Solo quería darles las gracias, lo están haciendo increíblemente bien. Son personas increíbles. Hacen que el país funcione", continuó.

Además, se comprometió a devolverle la "belleza" a Washington DC, con el objetivo de convertirla una de las capitales más atractivas del mundo. Para ello, planea solicitarle al Congreso fondos adicionales para rehacer el pavimento, las medianas y los parques.

"El césped aquí murió hace unos 40 años. Así que vamos a reconstruir todos sus parques y lo haremos rápido. Va a ser como un milagro. Así que tú haz tu trabajo en materia de seguridad y yo me encargaré de arreglar físicamente este lugar, y al cabo de seis meses, o mejor dicho, al cabo de un año, estaremos muy orgullosos de ello. Este lugar estará en su máximo esplendor en términos de belleza. Tendrás superficies completamente nuevas. Tendrás medianas completamente nuevas. Todo se verá hermoso", añadió.

El presidente y su comitiva también llevaron hamburguesas hechas en la Casa Blanca y pizzas para compartir con los presentes: "Tenemos excelentes hamburguesas preparadas por la Casa Blanca y tenemos pizza... Comeré con ustedes y nos divertiremos un poco. Luego volveremos al trabajo y nos ocuparemos de estos delincuentes".

Un día antes, JD Vance y Pete Hegseth realizaron una visita sorpresa a las tropas de la Guardia Nacional en Union Station. Al igual que Trump, compartieron hamburguesas con las fuerzas del orden.